Hasbulla arrestato, il ‘bambino’ dei meme in carcere: ecco perché

Giornata brutta per Hasbulla, il famoso “bambino dei meme” che gira tra TikTok e Instagram. L’uomo, che soffre di nanismo ipertrofico, sarebbe finito in manette nel suo Stato natale, colpevole di creato dei disagi sul piano della viabilità nella sua città. Per il fatto, la star del web sarebbe stata subito scarcerata, pubblicando un post social dove ha portato subito le proprie scuse ai fan. Ma cosa ha portato realmente in manette l’uomo? Secondo gli agenti della polizia che lo hanno arrestato, la star dei social si sarebbe resa protagonista, suo malgrado, di grave violazioni al codice della strada.

Perchè Hasbulla è stato arrestato?

Da quello che sappiamo, la Federazione russa è molto severa e intransigente sul proprio codice della strada. Ecco perché sarebbe avvenuto l’arresto del vip nel territorio del Dagestan, con l’uomo accusato di aver occupato la strada dove transitavano delle auto. Secondo il verbale degli agenti, si arriva a definire la colpa come “l’essersi impadronito della strada insieme a un altro gruppo di persone”. Da quello che emerge dai verbali, quindi, sembrerebbe che la star del web abbia volutamente occupato la strada nella zona del Dagestan, probabilmente per girare un suo nuovo video o semplicemente per dedicarsi ad autografi o selfie con i propri fan.

La star del web è recidiva in questo reato?

Nonostante si sia scusato, Hasbulla non è nuovo a queste vicende. Nel senso che, almeno sentendo le informazioni riportate dalla polizia russa, la star si sarebbe già reso protagonista di “occupazioni della strada” per i propri lavori video. Provocazioni per fare visualizzazioni e click sui social, con i blocchi del traffico che venivano gestiti grazie alla complicità del suo gruppo, spesso presenti nei media pubblicati dall’uomo sui suoi profili. Per ora la polizia ha voluto chiudere l’ennesimo occhio, ma sarà ancora così in futuro?