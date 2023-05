Helena Prestes, chi è il fidanzato Carlo Motta: età del modello, carriera, foto e Instagram

Difficile immaginare un lunedì sera senza l’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 tutto all’insegna dell’avventura che ha preso il via da poche settimane. E che, inevitabilmente, sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, la padrona di casa Ilary Blasi, che può contare sul supporto dei suoi opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, mentre direttamente dall’Honduras immancabile sarà la presenza dell’inviato storico Alvin, lui che ha il compito di gestire le prove dei naufraghi. Tra i concorrenti anche la modella Helena Prestes, che sta dimostrando a tutti la sua forza. E che, lontano dalle telecamere, è felice al fianco del fidanzato Carlo Motta.

Cosa sappiamo su Carlo Motta, il fidanzato di Helena Prestes

Carlo Motta. Si chiama così il fidanzato di Helena Prestes, ora naufraga in Honduras. Il ragazzo, che ha avuto un flirt anche con Dayane Mello, è un modello, ha 37 anni ed è spesso in studio a Milano durante le puntate dell’Isola dei Famosi per dare supporto e coraggio alla sua ragazza. Che ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori la storia d’amore.

La storia d’amore, il flirt con Dayane Mello

“Carlo è una persona speciale. Nella mia vita lui c’è sempre” – ha detto la naufraga in una clip. “Vorrei parlare con lui. Sento nel cuore delle piccole cose che oggi mi mancano e a cui voglio dare più valore di prima. È la prima volta che piango, mi manca lui, sono innamorata e non lo sapevo” – ha proseguito. Helena, però, ha sempre parlato di Carlo come un amico speciale, senza andare oltre. La scorsa settimana, però, Ilary Blasi ha cercato di fare chiarezza. “Se è il mio fidanzato? Sì, credo di sì, dai siamo fidanzato. Il fatto è che ho paura di dare i nomi alle relazioni. Abbiamo una storia un po’ delicata, però sono pronta, mi è mancato molto qui. L’ho pensato e vuol dire tanto” – ha detto Helena. Che ha poi avuto modo di parlare direttamente con Carlo, che non ha certo nascosto i suoi sentimenti.

Carlo Motta su Instagram, le foto

Carlo Motta ha un profilo Instagram e con l’account @mottacarlo vanta oltre 4 mila followers, destinati ad aumentare.