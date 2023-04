Helena Prestes è fidanzata? Età e vita privata della modella

La modella e influencer brasiliana Helena Prestes sta per partire per una nuova e incredibile avventura: L’Isola dei Famosi 2023. Lo show sta per iniziare e tutti si chiedono se anche lei sia pronta ad affrontare le sfide che incontrerà sull’isola. Siete curiosi e vorreste saperne di più su di lei e la sua vita privata? Ecco tutto quello che sappiamo sui suoi amori e il nuovo fidanzato segreto!

La vita privata di Helena Prestes

Helena Prestes è una modella argentina molto riservata e non ama condividere notizia delicate sulla sua vita privata. La sua riservatezza è dovuta anche a un’infanzia difficile: è cresciuta vicino alle favelas e ha dovuto lavorare sin da piccolissima per riscattarsi. Le sono stati attribuiti numerosi flirt, in particolar modo quello con Matteo Diamante. La breve relazione con l’ex di Belén Rodriguez, Antonino Spinalbese l’ha portata l centro del gossip, ma cosa è successo tra loro?

La modella è fidanzata?

Helena Prestes, come accennato, è molto riservata e non ama condividere informazioni sulla sua vita privata. Perciò, non sappiamo con certezza se sia fidanzata oppure no. Sul suo profilo Instagram, dove è seguitissima, non fa trapelare nulla e durante le ultime interviste ha sempre eluso ogni domanda in merito. Tuttavia, è noto a tutti il suo flirt con Antonino Spinalbese, anche se è durato pochissimo. Sapete cosa è successo fra i due?

La rottura con Spinalbese

Helena Prestes e il parrucchiere di La Spezia nonché showman Antonino Spinalbese si sono conosciuti perché lavoravano nella stessa agenzia di moda. Hanno iniziato a frequentarsi e sono stati paparazzati più volte ai tavolini di ristoranti in atteggiamenti molto intimi. Tuttavia, sono insorti subito i primi problemi. Non hanno mai specificato i motivi della rottura, ma pare che siano stati causati soprattutto dai paparazzi: “Non ci lasciavano mai in pace, ci seguivano ovunque” ha dichiarato lei. Proprio per questo motivo, pare che lui volesse tutelare sua figlia. Non voleva mai farsi vedere in giro con lei, ma i paparazzi continuavano a diffondere le foto. Dopo poco, Helena si è stufata della situazione e si è allontanata: “Non è pronto per una relazione”, ha dichiarato. Poi lui è entrato nella casa del Gf Vip. Ad oggi lei ha dichiarato di volersi concentrare sulla carriera.