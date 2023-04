Helena Prestes e il malore all’Isola dei Famosi: ‘Vomitava e delirava’, cosa è successo

Helena Prestes, modella brasiliana che oggi è concorrente all’Isola dei Famosi, in queste ore è stata vittima di un malore. Probabilmente per lo stress, anche provocato da una brutta lite con Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno, la ragazza si sarebbe sentita male all’interno dell’isolotto honduregno. Chi ha assistito al malore delle Prestes, parla di come la donna “vomitasse e delirasse per la sofferenza”, in una situazione dov’è stato necessario l’intervento degli autori del reality show.

La ragazza si sarebbe sentita male appena iniziato il programma, considerato come il noto reality show attualmente su Canale 5 è veramente partito da pochissimi giorni. A dare sullo stomaco alla donna, probabilmente, dei lumaconi di mare pescati e che successivamente aveva ingerito. E’ possibile come quegli invertebrati non fossero puliti bene, oppure addirittura sconsigliati da mangiare. Una disattenzione costata cara alla Prestes, che si è sentita alla fine gravemente male. A soccorrerla le colleghe naufraghe, che hanno potuto assistere come la ragazza risentisse molto l’ingerimento di quei lumaconi.

Chi era sul posto, confermerebbe l’ipotesi che il malore sia nato dalle lumache di mare. Queste erano state pescate da Nathaly Caldonazzo, ma la Prestes le avrebbe ingerite direttamente crude, sentendosi alla fine male perchè non pulite e bollite. La prima a soccorrerla è stata Corinne Clery, che subito ha allarmato le altre naufraghe dell’isola sul malore della modella. Va precisata una cosa: dove aver mangiato i lumaconi di mare, solo la Prestes si è sentita male. Che fosse allergica a quel tipo di animale? Tutto è lecito da pensare, ma probabilmente il problema va individuato nell’aver mangiato un “cibo insolito” peraltro crudo, con tutti i rischi igienico-sanitari che ne possono correre da una simile bravata. In tal senso, la Clery ha detto: ” Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza. Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”.