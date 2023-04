Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes contro Simone Antolini: ‘Falso’

Prime schermaglie all’Isola dei Famosi 2023, in liti che toccano la concorrente Helena Prestes e Simone Antolini. La modella accuserebbe Antolini di essere “una persona falsa”, che nel giro di pochi giorni “l’ha veramente delusa”. A questo, sarebbero scaturiti già dei litigi tra i due concorrenti, che fin da subito hanno mostrato di non prendersi e soprattutto di non riuscire ad andare d’accordo. Colpa dei litigi, potrebbe essere il voto di Antolini e il suo compagno Alessandro Cecchi Paone, che hanno mandato al televoto la modella brasiliana.

Le tensioni tra Helena Prestes e Simone Antolini all’Isola dei Famosi

La brasiliana non ha preso bene il voto dei due concorrenti, sfogando la propria frustrazione con le proprie colleghe naufraghe sull’isola honduregna. Secondo la Prestes, infatti, il voto di Simone Antolini sarebbe stato influenzato dalle parole del suo compagno. Per dimostrare la veridicità della sua versione, Helena Prestes dichiara privatamente: “Non ho fatto niente con lui di brutto, mi diceva hai degli occhi dolci, mi sento proprio tradita“. Cristina Scuccia, da ex suora, avrebbe provato a far ragionare la modella brasiliana, dicendo alla ragazza di provare a chiarire con Simone Antolini.

Agli inviti dell’ex suor Cristina, la Prestes avrebbe risposto: “Ha detto una cosa, hai visto che non ci siamo trovati bene, non è un ragionamento vero, quello che mi fa male è che sei stato falso, sei stato tu o Alessandro, magari non è una cosa di lui. Non lo voglio vedere neanche dipinto, non ha il proprio ragionamento. Falsi tutti e due”. Un’altra lite, sempre tra la modella e il compagno di Cecchi Paone, si sarebbe verificata durante la divisione del riso. Qui, avrebbe alla fine sbottato Simone Antolini: “Lo possiamo dividere? Non me ne frega perché io ho la mia opinione non mi faccio manipolare dagli altri, ti chiedo di essere testimone per il tuo gruppo”.