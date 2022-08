‘Help-Ho un dubbio’, Caterina Balivo torna in tv: ecco dove e quando vedere il programma

Caterina Balivo è pronta a ritornare sul piccolo schermo. Volto amatissimo di casa Rai — come non ricordare la sua trasmissione Detto Fatto — dopo la chiusura del programma Vieni Da Me, la conduttrice partenopea ha affrontato un periodo di pausa che ora sembra esser giunto al termine.

Caterina Balivo torna in tv con il programma Help- Ho un dubbio

Un ritorno in grande stile quello della Balivo che è pronta a tenere compagnia agli affezionati telespettatori con un nuovo programma dal titolo: Help — Ho un dubbio, incentrato al delicato e complesso mondo delle scelte. Ma quando inizierà la trasmissione e dove sarà possibile vederla?

Canale, orari e focus

Un primo assaggio dello show è andato in onda all’inizio del mese di agosto. La trasmissione tornerà stabilmente su Rai 2 a partire da oggi, 30 agosto, alle ore 22.50. Help- Ho un dubbio è un programma interamente basato sulle scelte e in particolare sui dubbi e sulle strade da prendere le quali possono, a loro volta, dare adito ad indecisioni e ripensamenti. Il fine della trasmissione è pertanto quello di indicare la via ‘giusta’ da percorrere aprendo nel contempo la mente a nuovi scenari e prospettive.

Il format

Per quanto riguarda il format esso si basa su un adattamento del prodotto inglese What should I do? di Fremantle e vede la partecipazione di un concorrente di qualsiasi età, sia esso una persona singola, una coppia o un gruppo. A determinare la decisione finale è il pubblico in studio che sarà ovviamente guidato da Caterina Balivo la quale attraverso l’uso di un telecomando potrà scegliere tra due opzioni.

La scelta conclusiva non avviene in modo repentino in quanto il pubblico durante le fasi dedicate al racconto della vicenda potrà esprimersi più volte. Insomma, quella che si preannuncia sarà senz’altro una nuova, emozionante sfida per la conduttrice partenopea pronta, ancora una volta, ad allietare la serata dei propri telespettatori.