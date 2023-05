Hilal Altinbilek, chi è il fidanzato: età e vita privata di ‘Zuleyha’

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia si Silvia Toffanin. In studio arriveranno tanti ospiti speciali, tra cui anche Hilal Altinbilek, l’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara. Parlerà di sé a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Chi è il fidanzato dell’attrice? Ecco tutto quello che sappiamo sul suo amore!

Chi è il fidanzato di Hilal Altinbilek?

Hilal Altinbilek è una modella e attrice Turca di 32 anni. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, sono uscite alcune notizie sui suoi amori grazie ai paparazzi. Infatti, è stata fotografata insieme a Gurur Aydoğan, il figlio dell’attrice Oya Aydoğan, attiva nel cinema turco dagli anni ’70 fino al 2016, anno in cui è morta. Nell’ultimo periodo, però, quasi tutti i media sono d’accordo nel vederla al fianco dello scrittore Metin Hara. Tuttavia, nessuno dei due ha mai confermato la notizia. Secondo alcune voci nel mondo del gossip, in realtà, Hilal sarebbe single.

Il post della discordia e le critiche a Zuleyha

L’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara è stata al centro di alcune critiche sui social, ma tutto si è rivelato essere un grande equivoco. Lei, infatti, ha pubblicato due post insieme ad un signore evidentemente avanti con l’età e con la barba quasi del tutto bianca. Ha raccontato di aver ricevuto decine e decine di messaggi in cui veniva insultata: “Ma non vedi che è troppo vecchio per te?” hanno detto in molti. L’attrice si è arrabbiata e ha raccontato che l’uomo è suo padre. Ecco uno dei post della discordia risalenti a San Valentino:

Chi è Metin Hara: età, vita privata e carriera

L’attrice sembra essere fidanzata dal 2021 con il noto scrittore turco Metin Hara. Chi è il giovane? Lui è nato il 14 giugno del 1982 a Istanbul, ha 40 anni e una grande carriera. Ha studiato Lettere all’Università della capitale turca e si è poi specializzato studiando alcuni anni negli Stati Uniti all’Accademia americana. La sua trilogia più famosa è “Invasione d’amore” (Invasion of love). Il primo libro della serie “The Path” (Il sentiero) ha venduto oltre 100 mila copie ed è diventato un bestseller in cima alle classifiche per ben otto mesi. Non si hanno conferme sul fatto che i due stiano assieme. Oggi l’attrice farà qualche rivelazione a Silvia Toffanin? Non lo sappiamo, nel frattempo potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram su cui vanta ben 1,1 milioni di followers: