Hilal Altinbilek, chi è Zuleyha di Terra Amara: età, carriera, figli, fidanzato, dove vive, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia si Silvia Toffanin. In studio arriveranno tanti ospiti speciali, tra cui anche Hilal Altinbilek, l’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara. Parlerà di sé a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Hilal Altinbilek: età e carriera

Hilal Altinbilek è nata l’11 febbraio del 1991 a Smirne, in Turchia e oggi ha 32 anni. Sua madre è di origini croate, mentre il padre è originario del Kosovo. Lei è nata e cresciuta in Turchia, dove i genitori sono emigrati. Lì ha frequentato il liceo e si è poi laureata in Economia aziendale all’Università di Ege. In quegli anni scopre la passione per la recitazione e decide di intraprendere un nuovo percorso di vita. Così, nel 2009 si trasferisce a Istanbul e inizia a frequentare lezioni di ballo e recitazione nella prestigiosa Mujdat Gazen Art Center. Nel 2001 riceve il primo ingaggio per il ruolo di Irem nella serie Derin Sular. Nel 2018 debutta sul grande schermo con il film: “Cocuklar Sana Emanet” e la sua carriera decolla.

Vita privata: fidanzato e figli

L’attrice è fidanzata dal 2021 con il noto scrittore turco Metin Hara, con cui è molto felice. Lui è nato il 14 giugno del 1982 a Istanbul, ha 40 anni e una grande carriera. Ha studiato Lettere all’Università della capitale turca e si è poi specializzato studiando alcuni anni negli Stati Uniti all’Accademia americana. La sua trilogia più famosa è “Invasione d’amore” (Invasion of love). Il primo libro della serie “The Path” (Il sentiero) ha venduto oltre 100 mila copie ed è diventato un bestseller in cima alle classifiche per ben otto mesi. La coppia non ha figli.

Foto e Instagram dell’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara

Hilal Altinbilek è famosa in Italia per il suo ruolo di Zuleyha in Terra Amara, una serie ambientata nella Turchia degli anni ’70. Ma non solo, è anche una modella molto famosa e ha recitato in tantissime altre serie tv turche. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram su cui vanta ben 1,1 milioni di followers: