Hotel Portofino seconda puntata martedì 1 agosto 2023: anticipazioni e trama episodio

Ci siamo, manca davvero poco al nuovo, imperdibile appuntamento con la serie Hotel Portofino! In onda in prima serata su Rai 1, la serie ruota attorno alle vicissitudini di una famiglia inglese che durante gli anni Venti gestisce un hotel per turisti dell’alta società sulla riviera ligure. Ideata da Matt Baker e basata sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell, Hotel Portofino è disponibile anche in lingua originale e non mancherà di regalare ai telespettatori tante sorprese e colpi di scena. Ma cosa vedremo nella puntata che si appresta ad andare in onda? Ecco per voi qualche piccola anticipazione!

Cosa è successo nella prima puntata di Hotel Portofino

Come dicevamo, il primo episodio della serie britannica in tre puntate Hotel Portofino andrà in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Rai 1.Dal titolo 1926, l’episodio narra la storia dell’affascinante proprietaria dello splendido Hotel Portofino: l’inglese Bella Ainsworth. Quest’ultima, si deve destreggiare tra i suoi ricchi, cosmopoliti ed esigenti clienti senza trovare aiuto nell’aristocratico ed ambiguo marito Cecil. Inoltre, Bella è costretta ad affrontare Vincenzo Danioni, corrotto vicesindaco di Portofino. Insomma, la situazione è tutt’altro che semplice. Riuscirà la donna a superare le difficoltà?

Le anticipazioni di martedì 1 agosto

Tanti i colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo anche nella seconda puntata dell’avvincente serie Hotel Portofino. L’appuntamento torna puntuale in prima serata su Rai 1 martedì primo agosto. Ma cosa vedremo nel corso della puntata? Ricordiamo che gli episodi sono due e che durano ognuno una sessantina di minuti circa. Ora, nella puntata che si appresta ad andare in onda, Bella Ainsworth, la proprietaria dell’Hotel Portofino, comincia a comprendere la natura violenta del Partito Fascista il cui capo locale è l’avido Vincenzo Danioni. Invece, il marito Cecil, sempre alla ricerca di denaro per coprire i propri debiti, vuole far sposare il figlio Lucian con Rose, figlia della sua ricca amica Julia Drummond-Ward, disinteressandosi dei sentimenti del giovane. Come andrà a finire la vicenda? Non ci resta che sintonizzarci puntuali su Rai 1 e scoprirlo!