Hotel Portofino, trama, cast e trailer della nuova serie tv su Sky e Now

Hotel Portofino: la nuova serie approda su Sky. sarà composta da 6 episodi e la trasmissione comincerà domani, lunedì 28 febbraio 2022. Sarà disponibile anche su NOW. Tra gli attori spiccano molti nomi già conosciuti, come Natascha McElhone (già in Californication e Designed Survivor), ma anche italiani come Rocco Fasano, Lorenzo Richelmy e Daniele Pecci. La storia, di produzione inglese, è un thriller in costume ambientato nella Liguria del periodo fascista. Sappiamo già che le vicende si intrecceranno intorno a un omicidio il cui colpevole verrà svelato alla fine. Ma scopriamo insieme altri interessanti dettagli! Hotel Portofino: tutto quello che c’è da sapere

La miniserie è stata ideata e sceneggiata da Matt Baker, con regia di Adam Wimpenny. La scrittura risale al 2020 mentre le riprese sono dello scorso anno: lo staff si è mosso tra Portofino, Rovigno, Laurana e Fiume. Ed è proprio tutta nostrana l’ambientazione della vicenda: siamo a inizio Novecento e Bella Ainsworth, figlia di un industriale britannico, Jack Livesey, si trasferisce a Portofino insieme al marito, Lord Cecil Ainsworth, un nobile privo di proprietà. Proprio nel Belpaese la donna vuole ricominciare la sua vita: riscattare la sua famiglia dal periodo buio dopo la Prima Guerra Mondiale, trovare l’emancipazione economica e ripartire da zero. Per farlo apre un hotel in stile inglese, ma misteri e problemi sono in agguato. Tra i vari ospiti dell’albergo spiccano due nobili italiani, padre e figlio, Conte Carlo Albani (Lorenzo Richelmy) e Roberto Albani (Daniele Pecci). C’è poi Gianluca Buzzone (Rocco Fasano), un giovane attivista antifascista. Ma sono molti i personaggi che meritano menzione: Julia Drummond – Ward (Lucy Akhurst), Lady Latchmere (Anna Chancellor), il dottore Anish Sengupta (Assad Zaman) e moltissimi altri.

Il romanzo Nel 2021, precisamente a dicembre, dalla serie TV è stato tratto un libro, scritto da JP O'Connell, un giornalista ed editor di testate quali The Times, The Guardian e The Daily Telegraph. Questo un estratto della sinossi: "Affari di famiglia, segreti e travolgenti passioni si susseguono nell'arco di un'estate, nella magica atmosfera della riviera ligure degli anni Venti."