Pluto Tv, nuovo canale dedicato alla musica: ecco come guardare VH1+

VH1+: in arrivo il nuovo canale per la musica di ieri e oggi. La data di partenza è fissata per domani, lunedì 28 febbraio 2022. Si parla di Pluto TV, che lancerà il nuovo canale dedicato totalmente alla musica. Si tratterà di live e abbraccerà tutto il mondo: musica italiana e internazionale quindi, ma si presterà particolare attenzione a elementi storici per la musica italiana: abbiamo le esibizioni, per esempio, di Pearl Jam: Storytellers, Lenny Kravitz: Storytellers e World Stage Alicia Keys.

VH1+: cosa trovare

Ma troveremo anche festival e show su VH1+, come i beast moment degli EMAs del 2018 e 2019. Spazio anche agli emergenti e alle nuove hit: insomma, davvero di tutto e di più. Nel nuovo canale, quindi, troveremo gli elementi più importanti andati in onda su VH1, in onda su 167 del digitale terrestre, 22 tivùsat, canale 715 Sky e MTV. Non resta che sintonizzarsi!

