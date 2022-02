How I Met Your Father 2 si farà? Anticipazioni, trama e cast della seconda stagione della serie con Hilary Duff

How I Met Your Father 2 si farà? Ecco anticipazioni, trama e cast della seconda stagione della serie con Hilary Duff. Buone notizie per i fan della serie, spin-off di successo della celeberrima How I meet your mother. L’ufficialità della nuova stagione è arrivata ieri, 15 febbraio: How I Met Your Father 2 si farà, con la serie che è stata rinnovata per una seconda stagione.

Anticipazioni How I Met Your Father 2, trama, cast

La serie ha debuttato il 18 gennaio 2022 negli Stati Uniti d’America sulla piattaforma streaming Hulu. In Italia è stata distribuita su Disney+, come Star Original, a partire dall’11 maggio successivo. Adesso c’è attesa per vedere la seconda stagione.

Il cast dovrebbe essere riconfermato in blocco: Sophie, interpretata da Hilary Duff (nel presente) e da Kim Cattral (nel futuro); Jesse, interpretato da Chris Lowell. Valentina, interpretata da Francia Raisa. Sid, interpretato da Suraj Sharma. Charlie, interpretato da Tom Ainsley e Ellen, interpretata da Tien Tran.

I Met Your Father 2 si farà l’annuncio ufficiale

Ieri come detto l’annuncio ufficiale della seconda stagione di I Met Your Father 2. Un tweet, pubblicato sull’account ufficiale Twitter della serie, ha confermato il prolungamento per un’altra stagione facendo esplodere definitivamente di gioia i fan. Stando alle informazioni disponibili dovrebbero essere 20 i nuovi episodi. E voi li vedrete?

Surprise! 🥳 You'll be seeing more great chapters in this love story because #HIMYF has been renewed for Season 2! 💚 📸: @maddiedeutch pic.twitter.com/dUwVtuW9hh — How I Met Your Father (@HIMYFonHulu) February 15, 2022