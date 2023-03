Hue Dinh Thi a Masterchef 12, chi è la finalista: età, di dov’è, percorso, foto e Instagram

Due anime che si incontrano quelle di Hue: una vietnamita che rappresenta le sue origini, il suo passato e la sua cultura, e l’altra italiana che invece esprime il suo profondo amore per il cibo.

L’aspirante chef vietnamita Hue Dinh Thi

Due personalità diverse, ma complementari, che tenta di portare in tutti i suoi piatti. Hue è una ragazza vietnamita trasferitasi in Italia per conseguire una laurea in Management del turismo. Per studio e per lavoro ha vissuto in molte città italiane tra cui Bolzano, Genova, Venezia e Firenze; ora è una Project assistant per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite. Da quando vive nel bel Paese ha sviluppato una connessione viscerale con la cucina, ricorda ancora il sapore della prima mozzarella mangiata a Napoli e da quel momento è stato amore a primo boccone.

All’apparenza sembra timida ed introversa, ma non appena parla diventa magnetica per il coraggio e la tenacia che trasmette nell’inseguire il suo sogno: nobilitare il lavoro di chef in Vietnam. Quello dello chef è un lavoro ancora poco considerato nel suo paese, chi fa il cuoco lo fa perché non è intelligente. Ai Live Cooking decide di puntare tutto su un piatto che parlasse delle sue radici vietnamita, conquistando immediatamente i tre giudici che le consegnano il grembiule bianco con ben tre sì. Per Hue MasterChef Italia 12 è un’opportunità per dimostrare chi è davvero, è qui per lottare e ottenere quello che desidera: la vittoria!

Quest’ultima, Thi Hue Dinh originaria di Hanoi, durante la puntata ha preparato “Un attimo di bellezza”, ovvero un’insalata di fiori di loto in infusione di ibisco in varie consistenze” nella prova Mistery Box, mentre per Invention Test – una prova ricca di emozioni mistiche e sensazioni positive grazie all’ospite Jeong Kwan, monaca coreana buddhista e chef – ha proposto “Estate”, un piatto con zucchine con aceto di lampone e tofu rosolato in olio di sesamo. Nell’ultimo, e importante, Pressure Test la concorrente ha ha dato il meglio di sé con “Le Polpette Mie”, ovvero polpette di rana su crema di scamorza e riso con friggitelli abbrustoliti. E si è rivelata la migliore ed è subito salita in balconata, strappando il biglietto per la finale.

Instagram

L’aspirante cuoca vietnamita, è possibile trovarla su Instagram al seguente profilo: @hue_masterchefit12. Prima non possedeva un profilo, con l’interfaccia creato appositamente dopo il suo ingresso nella cucina di Masterchef 12.