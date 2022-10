I Bastardi di Pizzofalcone 4, Alessandro Gassmann ritorna sul set: ecco quando andrà in onda la serie tv

Alessandro Gassmann ha annunciato sui social il ritorno de “I Bastardi di Pizzofalcone 4”, con il noto attore romano che tornerà a vestire i panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono. Affezionatosi ormai al personaggio, visto che lo interpreta da diversi anni, il noto interprete di “Caos calmo” ha dichiarato in merito: “Tra dieci giorni, mi rimetto indosso questo personaggio, e la cosa mi fa davvero piacere, mi sei mancato”. Per Gasmann, si tratta del ritorno per la quarta volta sul set de “I Bastardi di Pizzofalcone”, in un rapporto iniziato nel 2017.

Nella serie televisiva targata Rai, l’attore interpreta un ispettore di origine romana e siciliano di adozione. Un personaggio entrato nel cuore degli italiani, che ha consentito ad Alessandro Gasmann anche di vincere il Nastro d’Argento. Sui nuovi episodi della serie tv, c’è grande attesa. Hype ulteriormente fatto salire dalle ultime dichiarazioni pubbliche di Maurizio De Giovanni, autore dei romanzi da cui è tratta tutta l’0pera cinematografica.

Tra 10 giorni, mi rimetto in dosso questo personaggio, e la cosa mi fa davvero piacere… mi sei mancato. #IspettoreLojacono #IBastardiDiPizzofalcone 🎥🎥🎥 pic.twitter.com/H7pLzJLkVt — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) October 17, 2022

Da dove riparte “I bastardi di Pizzofalcone 4”?

Dopo il finale della seconda stagione, con l’esplosione al ristorante, anche la conclusione della terza stagione aveva creato tante domande nei fan della serie televisiva. Dinamiche che andranno chiarite con la quarta stagione del programma televisivo, con l’ultima puntata andata in onda appena un anno fa su Rai 1. All’interno del finale di stagione, la squadra dei Bastardi è riunita per il matrimonio di Alex Di Nardo (Simona Tabasco) e Rosaria Martone (Serena Iansiti).

All’evento manca solo Lojacono, che vediamo uscire dal commissariato elegantissimo, in completo blu con cravatta. Durante la cerimonia il commissario Palma (Max Gallo ) riceve una telefonata. La macchina di Lojacono viene trovata aperta e sul luogo ci sono segni di lotta e tracce di sangue. La sua pistola è sul sedile. Dalla luce abbagliante che inonda il giardino dove si svolgono le nozze, l’azione si sposta a una stanza prigione. Nell’ultima inquadratura c’è Lojacono col volto insanguinato, la camicia sporca di sangue, legato a una sedia. Da qui ripartirà la quarta stagione.

Quando tornerà in televisione la serie televisiva?

Sulla messa in onda della serie tv, la Rai sta ancora decidendo. Da viale Mazzini, trapela un’indecisione sul periodo di uscita. Voci vorrebbero la serie televisiva pronta per l’inizio del 2023, con le nuove puntate che andranno in televisione subito dopo il periodo natalizio. Nella quarta stagione, oltre a Gasmann troveremo nel cast: Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato , Simona Tabasco. Dubbi sulla riconferma del personaggio interpretato da Carolina Crescentini.

Foto: Twitter di @rrweltschmerz