I cacciatori del cielo su Rai 1 con Beppe Fiorello: trama e cast del film. Il docu-film pensato dalla Rai, celebrerà la nascita della nostra Aeronautica Militare italiana. La storia tributerà il Centenario della nostra aviazione, con una serie televisiva che andrà in onda da mercoledì 29 marzo alle ore 21.30 su Rai 1. La sezione di Rai Documentari presenterà questa serie televisiva, che ripercorrerà le gesta dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca, interpretato per l’occasione da Beppe Fiorello.

Beppe Fiorello in “I cacciatori del cielo”

“Mi chiamo Francesco Baracca. Sono un pilota del Regio Esercito. Prima di diventare aviatore ero al Piemonte Cavalleria. L’aviazione era ancora ai suoi albori, in pochissimi si avventuravano nei cieli… Un giorno assistetti a uno di quei primissimi voli e fu subito una folgorazione! Vedere quell’aereo che si librava nel cielo, vederlo entrare e scomparire tra le nuvole… Capii immediatamente che l’aviazione sarebbe stato il futuro e io volevo farne parte. Poi, il 24 maggio 1915, tutto cambiò”.

La storia che vedrà protagonista l’attore Beppe Fiorello, vede la regia di Mario Vitale, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, con il Patrocinio e la partecipazione del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare e Difesa Servizi, con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e con Aerea S.p.A. ed Elettronica S.p.A..

Il progetto è stato scritto da Pietro Calderoni e Walter Lupo, con la collaborazione di Mario Vitale e la consulenza storica di Paolo Varriale. La serie televisiva punta a raccontare le gesta eroiche, la vita e l’amicizia dei pionieri del volo, che si distinsero per le loro azioni e il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale. Azioni immortali, che misero le prime basi per la costituzione della nostra amatissima Aeronautica Militare e il loro apporto per la difesa dell’Italia.