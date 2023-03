I Corvi: chi sono, età, carriera, canzoni, componenti della band, oggi, Ragazzo di strada 

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Flavio Insinna, che festeggia il traguardo delle 5.000 puntate a L’Eredità, e l’attrice Francesca Reggiani, anche i Corvi, una storica band beat/rock, nota soprattutto per la canzone Un ragazzo di strada.

Dagli esordi al debutto della band I Corvi

I Corvi si sono formati a Parma nel 1965 e hanno iniziato a esibirsi in vari locali dell’Emilia, dove hanno proposto all’epoca cover di gruppi inglesi e americani. Poi, però, sono stati notati da Alfredo Rossi, direttore artistico dell’Ariston, che li ha messi sotto contratto e ha fatto incidere loro Un ragazzo di strada. La canzone ha partecipato al Cantagiro, poi hanno pubblicato da lì diversi album. E hanno collezionato un successo dopo l’altro. Nel 2000, però, è morto Fabrizio Billo Levati, il 31 dicembre del 2006 è scomparso Gimmi Ferrari e nel 2013 è morto Angelo Ravasini: la band, quindi, è stata portata avanti da Antonello Gabelli, chitarrista e cantante.

Il ritorno di Claudio Benassi e gli ultimi successi

Nel 2014 è ritornato sulle scene Claudio Benassi, il batterista tra i fondatori della band. E nel 2016, in occasione dei 50 anni del brano Un ragazzo di strada, il gruppo è tornato sulle scene per un tour esisto. Il 18 luglio del 2020, inoltre, è uscito un singolo inedito e nello stesso anno è stata pubblicata la biografia ufficiale Ragazzi di strada I Corvi. Nel 2021 la band, capitana da Benassi, è stata tra i protagonisti di Parma 2021/21 Capitale della Cultura.

Il successo di Un ragazzo di strada

La loro canzone più famosa è sicuramente Un ragazzo di strada, che è stata reincisa molte volte, anche da Ivan Cattaneo, i Rats e dai Pooh. Nel 2009, inoltre, è stata cantata al concerto del Primo Maggion da Vasco Rossi.

La formazione originale e quella di oggi

Oggi è questa la formazione attuale dei Corvi:

Claudio Benassi batteria e voce

Lorenzo Cavazzini voce

Piero Amoretti chitarre elettriche, acustiche, programmazioni, cori e arrangiamenti

Mirko Rivara tastiere, snyth, programmazioni e cori

Luca Bonzilli basso e cori.

Quella originale, invece, vedeva come protagonisti: