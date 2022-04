I Gemelli di Guidonia: chi sono, età, carriera, radio, vita privata, YouTube, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche I Gemelli di Guidonia, gli ultimi vincitori di Tale e Quale Show, il programma ‘camaleontico’ di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Come nasce il nome Fratelli di Guidonia: gli esordi

Pacifico, Gino, Edoardo, sono loro i Gemelli di Guidonia, fratelli nella vita e sul lavoro. I tre sono nati a Napoli, ma le loro date di nascita non sono note: sappiamo, però, che Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo, il più piccolo, 33.

Da sempre appassionati di canto, nel 1999, ancora giovanissimi, hanno vinto i Tiburtfestival e nell’anno successivo si sono esibiti in due occasioni di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 si sono presentati con il nome di Effervescenti Naturali, poi sono stati conosciuti come i Gemelli di Guidonia: nome d’arte nato dopo la partecipazione all’Edicola Fiore, è stato proprio Fiorello a sceglierlo per loro.

La carriera e i successi

I Gemelli di Guidonia, dopo aver vinto il Tiburfestival, insieme, hanno iniziato una lunga e fruttuosa collaborazione con la Rai: prima come ospiti fissi in diverse trasmissioni di successo, poi in veste di cantanti e attori sono entrati nel cast artistico dello spettacolo teatrale “È permesso?” di Enrico Montesano.

Nel 2010 sono stati ospiti fissi su Radio 2 della trasmissione Decanter, poi hanno interpretato l’anno successivo la colonna sonora del film Una cella in due. La svolta, come anticipato, è arrivata nel 2013 quando sono approdati all’Edicola Fiore e nello stesso anno hanno avuto modo di duettare con Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Biagio Antonacci in un programma di Rtl 102,5.

Poco dopo hanno partecipato a Quelli che il calcio e nel 2018 hanno debuttato al Teatro Tirso con lo spettacolo Discopatia…dica 33 giri. Nel 2019, invece, sono entrati nel cast di Viva RaiPlay e nel 2020 è uscito il loro primo singolo inedito ‘Mina dov’è. E ora sono nel cast di Made in Sud, lo show comico di Rai 1 che vede alla conduzione Lorella Boccia e Clementino.

La partecipazione a Tale e Quale Show e la vittoria

Da lì hanno collezionato un successo dopo l’altro. E a settembre del 2021 sono stati concorrenti di Tale e Quale Show, programma di Rai 1 dove hanno interpretato brani de Il Volo, de i Bee Gees e i Ricchi e Poveri. Come dimenticare la loro reinterpretazione della canzone ‘Mille’?

La vita privata dei Gemelli di Guidonia

Pochissime le notizie sulla vita privata dei tre Gemelli di Guidonia, che sembrano essere riservatissimi. Non sappiamo se siano fidanzati, sposati o se abbiano dei figli. Tutto è nel mistero: si lasceranno andare prima o poi?

