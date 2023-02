I Giganti: chi sono, età, carriera, componenti, canzoni, tutto sulla band

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre al poeta e scrittore Daniele Mencarelli, in libreria con il romanzo Fame d’amore e l’attore Giorgio Marchesi, in teatro con con un suo adattamento del “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, in studio anche I Giganti. Loro protagonisti della scena musicale italiana degli anni 70 si racconteranno a cuore aperto: dagli esordi ai successi.

Dagli esordi al successo della band I Giganti

I Giganti, precedentemente conosciuti come gli Amici e The Ghenga’s Friends, sono un gruppo musicale italiano di genere beat attivo negli anni ’60. E composto dai fratelli Sergio e Mino Di Martino (chitarra e voce), Enrico Maria Papes (cantante e batterista) e Checco Marsella (voce e tastiere). Il gruppo è stato formato a Milano da Enrico Maria Papes e ha iniziato a esibirsi nel locale Santa Tecla di Milano, poi nel 1962 la band ha accompagnato il cantante Guidone.

I successi

Il successo è arrivato nel 1966, quando la band ha partecipato al programma televisivo Un disco per l’estate, dove sono arrivati terzi con il grano Tema, che è rimasto primo in classifica per sette settimane ed è stato inserito nel film musicarello di Enzo Dell’Aquila, Il ragazzo che sapeva amare. Poi da lì hanno collezionato un successo dopo l’altro: hanno partecipato al Festival di Napoli e sono arrivati terzi a Sanremo con Proposta. Il gruppo, negli anni, si è sciolto più volte e nel 2011 la band ha vinto il Premio Paolo Borsellino per Terra in bocca.

La formazione, negli anni ’60 e nell’apice del successo, era così composta:

Enrico Maria Papes – batteria

Giacomo Di Martino – chitarra

Sergio Di Martino – basso

Francesco Marsella – tastiere.

Tra i singoli di successo ricordiamo: