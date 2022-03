Giorgio Marchesi: chi è, età, carriera, film, foto, altezza, chi è la moglie, figli, Instagram, Studio Battaglia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Giorgio Marchesi, ma conosciamolo meglio!

Chi è Giorgio Marchesi, film e serie tv

Giorgio Marchesi è nato a Bergamo il 23 febbraio del 1974 ed è un noto attore. Ma non solo. Ha iniziato come musicista: ha fondato un gruppo rock Taverna Marchesi nel quale ha suonato la chitarra, poi si è cimentato in teatro, cinema e televisione. Dopo il soggiorno a Londra, si è formato professionalmente seguendo il corso ‘Professione attore’, ha frequentato diversi corsi, uno diretto da Alberto Terrani, e una volta a Bergamo, sua città natale, ha pensato bene di fondare il Teatro Sghembo con il quale ha prodotto tre spettacoli. Ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie e nel 2003 si è trasferito a Roma, dove si è diviso tra teatro, produzioni televisive e cinematografiche.

Le fiction e il successo

Tra i suoi lavori sul piccolo e grande schermo ricordiamo: Un posto tranquillo, i film Mission Impossible III, Los Borgia, le serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Il Bene e il male. Nel 2011 è entrato a far parte del cast di Un medico in famiglia, poi ha collezionato un successo dopo l’altro anche al cinema. Nel 2011, infatti, ha partecipato a tre pellicole per il grande schermo: ACAB di Stefano Sollima, Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek e Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. L’anno seguente è stato uno dei protagonisti della serie tv di Rai 1 Una grande famiglia, poi è comparso nel video musicale della canzone Io posso dire la mia sugli uomini di Fiorella Mannoia. Ma non solo. Sempre nel 2012 ha debuttato come conduttore nel programma ‘La guerra dei sessi’ e lo abbiamo visto anche nelle serie tv: Braccialetti rossi, Sorelle, l’Allieva, i Medici. Recentemente lo abbiamo visto su Rai 1 nella fiction di successo, al fianco di Serena Rossi, la Sposa, ora ritornerà con una nuova serie tv, Studio Battaglia.

Studio Battaglia: di cosa parla la nuova fiction

Giorgio Marchesi sarà uno dei protagonisti della nuova fiction ‘Studio Battaglia’, che debutterà il 15 marzo in prima serata su Rai 1. La serie tv, che è un legal dramedy, racconta la storia di tre avvocate divorziste e di una futura sposa. Una madre, tre figlie, tanti sogni e turbamenti, ironiche e coraggiose, Studio Battaglia osserva le dinamiche familiari, le relazioni sentimentali e lo fa da più punti di vista.

Chi è la moglie, figli

Giorgio Marchesi è felice al fianco di Simonetta Solder. Dal loro amore sono nati i figli Giacomo e Pietro Leone. Sappiamo che è un gran tifoso dell’Atalanta.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giorgiomarchesiofficial vanta 116 mila followers.