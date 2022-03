Simonetta Solder, chi è la moglie di Giorgio Marchesi: età, carriera, foto, figli, altezza, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Giorgio Marchesi, ma conosciamo meglio la sua compagna di sempre, Simonetta Solder.

Chi è Simonetta Solder

Simonetta Solder. E’ lei la donna che ha stregato l’attore bellissimo e tenebroso Giorgio Marchesi. E’ lei la donna che ha sposato, lei la madre dei suoi figli, Giacomo e Pietro Leone. Simonetta Solder, figlia di albergatori, è nata il 29 agosto del 1970 in Austria, poi da piccolissima si è trasferita a Pordenone insieme ai genitori che hanno iniziato a gestire un hotel. Lei, madrelingua tedesca e italiana, fin da piccola si è appassionata alla recitazione: ha frequentato la scuola Max Reinhardt Seminar di Vienna, poi è volata a New York. Qui ha perfezionato l’inglese, ha partecipato a diversi progetti nell’ambito teatrale e cinematografico, poi è rientrata in Italia, dove ha deciso di utilizzare il cognome della madre al posto di quello del padre, che è Bortolozzi.

Gli esordi in tv

Una volta tornata in Italia, dopo i corsi di perfezionamento e la voglia di fare, nel 2005 ha esordito e ha recitato nel film thriller ‘Il mistero d Lovecraft- Roat to L. Poi ha preso parte a diverse pellicole e fiction come Non smettere di sognare, Sbirri, Storie sospese, Come un delfino. Mentre, per il grande schermo ha recitato nel film ‘Amore Liquido’. Nel 2014, poi, ha raggiunto l’apice del successo con l’interpretazione di Nora nella fiction ‘Braccialetti rossi’, serie tv di punta di Rai 1, mentre nel 2015 è ritornata al fianco di Marco Giallini e Maya Sansa nella commedia ‘Storie sospese’.

Il matrimonio e i figli

Giorgio Marchesi è felice al fianco di Simonetta Solder: i due condividono la passione per la recitazione, ma sono molto riservati nella sfera privata e sentimentale. Si sono sempre tenuti lontani dai riflettori e dal mondo del gossip, ma sappiamo che dal loro grande amore sono nati i figli Giacomo e Pietro Leone. Una famiglia felice, unita e complice.

Instagram

Simonetta Solder ha un profilo Instagram, ma ha l’account in modalità privata. Quasi a dimostrazione che si tratti di una persona riservata e timida.

