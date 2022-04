Studio Battaglia, anticipazioni ultima puntata 5 aprile 2022: trama episodi, cast, repliche e come finisce la serie

Dopo la puntata eccezionalmente andata in onda lunedì scorso, è tutto pronto per l’ultimo e imperdibile appuntamento con Studio Battaglia, la fiction di successo di Rai 1 che da settimane sta appassionando milioni di telespettatori. Al centro delle vicende tre avvocate e una sorella, che avrebbe dovuto sposarsi. Ma cosa succederà stasera, martedì 5 aprile?

Studio Battaglia: gli episodi dell’ultima puntata

Stando alle anticipazioni, Anna Casorati e Massimo Munari saranno sempre più vicini, mentre Alberto cercherà in tutti i modi di riconquistare la moglie. Intanto, Marina Battaglia deciderà di vendere lo studio legale perché ha perso la causa affidatole da Roberto Parmegiani. Alessandro e Viola, invece, dopo tante peripezie, finalmente convoleranno a nozze. I due riusciranno a chiarire solo dopo l’intervento di Giorgio, il padre della ragazza, che cercherà di mettere la pace. E ci riuscirà!

Anna, invece, accetterà l’invito di Massimo e si recherà all’Argentario per raggiungere Carla Parmegiani, poi una volta a Milano seguirà la causa di una donna che ha intenzione di divorziare dalla moglie. Nel frattempo, arriverà l’udienza per il caso Parmegiani e Anna vincerà. Con il marito Alberto, invece, continuerà il periodo d crisi, mentre Nina si lascerà andare all’amore. Arriverà per tutti il momento della verità?

Dove vedere le repliche

Nel cast: Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Lunetta Savino (nel ruolo di Marina Battaglia). E ancora, Massimo Ghini, Thomas Trabacchi, Giorgio Marchesi, Carla Signoris, Michele Di Mauro. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili, gratuitamente, sulla piattaforma Rai Play.