Studio Battaglia, anticipazioni puntata 28 marzo 2022: trama episodi, cast della serie tv, quante puntate sono e repliche su Rai Play

Eccezionalmente di lunedì su Rai 1 sta per tornare Studio Battaglia, la fiction di successo che da settimane sta appassionando milioni di telespettatori. Si tratta, per chi non lo sapesse, di legal dramedy che racconta la storia di tre donne, tre avvocate divorziste, e di una futura sposa. Tre figlie che ora hanno scoperto di non essere mai state abbandonate dal padre Giorgio: cosa succederà negli episodi di stasera?

Studio Battaglia: gli episodi di lunedì 28 marzo 2022

Anna, interpretata dall’attrice Barbora Bobulova, vorrebbe fidarsi ancora del marito Alberto, ma capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità. Intanto, negli episodi di stasera, l’avvocatessa si troverà di fronte al caso di un uomo che è in causa con l’ex moglie, che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto. Intanto, Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in cattive acque e prova a farsi perdonare da Viola, che senza successo cerca di riappacificarsi con quello che era il futuro marito Alessandro. Nel frattempo, Ana ricerca da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario: qui raggiungeranno Carla che, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di fargli causa.

Cast e repliche

Nel cast: Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Lunetta Savino (nel ruolo di Marina Battaglia). E ancora, Massimo Ghini, Thomas Trabacchi, Giorgio Marchesi, Carla Signoris, Michele Di Mauro. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, saranno disponibili, gratuitamente, sulla piattaforma Rai Play.

Data prossima puntata, quando finisce

La serie tv andrà in onda fino al 5 aprile 2022, salvo cambiamenti del palinsesto. Sono 8, infatti, gli episodi previsti.