Studio Battaglia, anticipazioni seconda puntata 22 marzo 2022: trama episodi, cast, repliche e location

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, su Rai 1 è tutto pronto per la seconda e imperdibile puntata di Studio Battaglia, un legal dramedy che racconta la storia di tre donne, tre avvocate divorziste, e di una futura sposa. Ma cosa succederà negli episodi di stasera?

Studio Battaglia: gli episodi di martedì 22 marzo

Protagoniste della serie sono una madre e tre figlie, ognuna con i propri sogni, turbamenti, paure, unite da un amore profondo e da un’invincibile ironia che le ha sempre salvate. Anche quando tutto sembrava finito, anche quando il padre Giorgio le ha lasciate sole. Per poi ritornare all’improvviso nelle loro vite. Nella seconda puntata tornano a galla alcuni segreti del passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carlo scopre di aver vissuto per anni nella menzogna, mentre le sorelle vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonare. Inoltre, un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna deve difendere una nota onorevole che vuole divorziare dal marito, un senatore fedifrago. Viola, invece, che è a un passo dall’altare ha dei dubbi sulle sue nozze.

Cast e repliche

Nel cast: Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Lunetta Savino (nel ruolo di Marina Battaglia). E ancora, Massimo Ghini, Thomas Trabacchi, Giorgio Marchesi, Carla Signoris, Michele Di Mauro. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, saranno disponibili sulla piattaforma Rai Play.

Quante puntate sono

La serie tv andrà in onda fino al 5 aprile 2022, salvo cambiamenti del palinsesto. Sono 8, infatti, gli episodi previsti.

La location

La serie, che è un adattamento italiano della fiction originale della BBC ‘The Split’, è ambientata a Milano. Qui si svolgono le vicende di Marina Battaglia e delle sue tre figlie, due avvocatesse e una a un passo dalle nozze. Da City Life a Porta Nuova, sullo sfondo della serie c’è il capoluogo lombardo, ci sono i suoi luoghi iconici e simbolici, come il Bosco Verticale o il Palazzo della Regione.