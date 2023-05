Ida Di Benedetto, chi sono le figlie: età, oggi e vita privata

L’attrice Ida Di Benedetto è stata una delle protagoniste del nostro cinema soprattutto negli anni ’80 nonché al centro di polemiche e controversie per via della sua società di produzione cinematografica. Nel 2012, dopo aver recitato in tantissime pellicole (davvero lunga la sua filmografia) e preso parte a diverse serie/fiction per la Tv, ha ottenuto il premio Alabarda d’oro per il cinema. Non ultimo, come poco fa menzionato, il suo ruolo come produttrice cinematografica. Ma se sulla sua vita professionale sappiamo parecchie cose, che dire di quella privata? Cerchiamo allora di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Ida di Benedetto

Oggi l’attrice ha 78 anni. Nella sua carriera ha spaziato dal teatro, al cinema, alla televisione per poi dedicarsi alla produzione cinematografica fondando anche una propria società, la Titania Produzioni. Dal 1995 è legata sentimentalmente con Giuliano Urbani che è stato Ministro dei Beni Culturali dal 2001 al 2005: la relazione tra i due venne resa nota da Ida Di Benedetto e Urbani soltanto nel 2005. In tv l’attrice ha recitato in varie miniserie come Morte di una strega ma anche nella famosa soap opera di Rai 3 Un Posto al sole. Negli anni ha collaborato con tanti artisti famosi, tra cui Massimo Ranieri. Come Produttrice ha realizzato Chiaroscuro, Posso Chiamarti amore, Fratelli, Caravaggio e tanti altri.

Chi è la figlia Marta Bifano

Ida Di Benedetto ha due figlie: Stefania e Marta. Con la prima ha fondato la casa di produzione sopra menzionata mentre la seconda, Marta, è sua volta un’attrice e produttrice cinematografica. Quest’ultima, attrice professionista dagli anni ’80, ha recitato, proprio come la mamma, a teatro, in tv e al cinema. La troviamo ad esempio in Ricomincio da tre di Massimo Troisi, in Maccheroni e in Tifosi. In anni recenti si è dedicata alla produzione lavorando su prodotti per la televisione: nel 2005, ad esempio, ha diretto Sexum superando: Isabella Morra.