Il Cantante Mascherato 2022, chi è stato eliminato venerdì 11 marzo: i cantanti sotto le maschere

Prima lo stop legato alla guerra in Ucraina, purtroppo ancora in corso, poi la puntata della scorsa settimana con lo svelamento di una maschera. Stiamo parlando de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci, quello che appassiona ogni volta migliaia e migliaia di telespettatori, che hanno un solo scopo: capire chi si nasconde sotto i vestiti ingombranti, fatti di paillettes e lustrini.

Chi è stato eliminato ieri a Il Cantante Mascherato

La scorsa settimana Il Pinguino ha deciso, nonostante avesse vinto lo spareggio, di palesarsi. Di ‘arrendersi’ e abbandonare il gioco. Sotto quella maschera si nascondeva Edoardo Vianello, ma per la gioia di grandi e piccini il Pinguino resterà in gara e da questa sera sul palco salirà un altro ‘vip’. Chi avrà il privilegio di indossare questa maschera bellissima? Ancora in gara, quindi, la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago. Chi verrà eliminato? Chi dovrà svelarsi?

Cosa è successo venerdì 11 marzo 2022

La puntata di questa sera si è aperta con lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano. Ma c’è una grande novità: la maschera d’oro, una possibilità di smascheramento offerta all’investigatrice Caterina Balivo, quella che nelle scorse puntate ha indovinato i due cantanti nascosti sotto il Pinguino e l’Aquila.

Le è stata data, quindi, una sola occasione per svelare l’identità di una delle maschere che perde la sfida: se la indovina questa verrà subito smascherata, senza pareggio. In caso contrario, invece, sarà automaticamente qualificata per la puntata successiva. Due, quindi, le maschere che verranno eliminate! A chi toccherà questa brutta sorte?

Quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata de Il Cantante Mascherato, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 18 marzo, sempre in prima serata su Rai 1. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play.