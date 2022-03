Il Cantante Mascherato 2022, chi è stato eliminato venerdì 4 marzo: chi si nascondeva sotto le maschere

Dopo lo stop della scorsa settimana per riflettere e dare spazio a quello che stava (e sta ancora, purtroppo) accadendo in Ucraina, su Rai 1 è tornato Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera, tutto avvolto nel mistero, condotto da Milly Carlucci. Nel corso della prima puntata è stata eliminata la ‘Gallina’, con Fiordaliso che ha dovuto palesarsi, mentre venerdì 18 febbraio la stessa sorte è toccata ad Alba Parietti (l’Aquila) e a Cristina D’Avena (Il Cavalluccio Marino).

Chi è stato eliminato ieri a Il Cantante Mascherato

Sono 9 le maschere ancora in gara, pronte a sfidarsi: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago. La terza puntata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pinguino, poi si andrà avanti con 8 duetti con famosi cantanti. Ecco di seguito, l’elenco di tutti gli abbinamenti:

Volpe ‘Controvento’ VS Pastore Maremmano ‘Meraviglioso amore mio’ con Arisa

Camaleonte ‘Dove si balla’ VS ‘ Soleluna ‘Spelndido Splendente’ con Mietta

Pesce Rosso ‘Non voglio mica la luna’ VS Medusa ‘Amandoti’ con Fiordaliso

Lumaca ‘Ciao Ciao’ VS Pinguino ‘Il cucuzzolo della montagna’ o Drago ‘Serenere’ con Cristina D’Avena.

Ma chi è stato eliminato? Chi ha dovuto svelare la propria identità?

Quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 11 marzo, sempre in prima serata su Rai 1. L’ultima puntata, invece, andrà in onda il 25 marzo, quando verrà decretato il vincitore di questa edizione. Il programma, oltre alla diretta in chiaro, si può seguire in live streaming sulla piattaforma gratuita di Rai Play.