Il Collegio 7, chi è stato eliminato (bocciato)? Cosa è successo durante l’ultima puntata di martedì 29 novembre 2022

È giunta al capolinea l’avventura dei ragazzi de Il Collegio, il reality di Rai 2 giunto alla sua settima edizione. Gli allievi, tutti giovanissimi, hanno dovuto abbandonare i loro social, i loro smartphone e le loro abitudini per catapultarsi in una realtà lontana. E cioè quella del 1958. Ora, però, tra una lezione e l’altra, il percorso è finito: tutti i ragazzi sono stati promossi? Qualcuno è stato bocciato?

Chi è stato promosso (e chi no) a Il Collegio 7?

Settimana di esami e di prove a Il Collegio. Solo chi si sarà distinto in positivo, però, riuscirà ad ottenere il diploma. L’ansia c’è, i ragazzi inizieranno a ribellarsi, lo studio si fa sempre più duro. E le prove da affrontare sono tante. C’è chi dovrà fare i conti con le proprie emozioni, con i cambiamenti, con le amicizie e gli amori. Ma l’avventura è terminata…

Chi sono stati gli alunni promossi

Non tutti sono riusciti a ottenere il diploma: due ragazzi non sono arrivati neppure all’orale perché non hanno superato le prove scritte di italiano e di matematica. Intanto, però, gli alunni promossi sono stati:

Alessandro Bosatelli

Giada Sconamiglio

Giulia Wnekowicz

Davide Di Franco

Priscilla Savoldelli

Zelda Nobili

Gabriel Renis

Sofia Brixel

Harry Enriquez

Luna Tota

Samuel Rosica

Mattia Patanè

Alessia Abruscia

Mattia Camorani

Sabrina Bacja.

Chi sono i bocciati

Discorso diverso, invece, per Sorbello e Cagnes: loro due non hanno superato le prove scritte e non sono stati ammessi all’orale. L’alunna bocciata, invece, è stata Elisa Angius.

Chi ha vinto Il Collegio 7?

Tra promossi e bocciati, però, c’è chi ha sbaragliato tutti. Ed è risultato il miglior collegiale, quindi il vincitore della settima edizione de Il Collegio che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia e migliaia di telespettatori. La più brava, se così vogliamo dire, è stata Zelda Nobili: lei è stata promossa con la lode.