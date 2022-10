Il Collegio 7: il 16enne Damiano Severoni di Tivoli è tra i concorrenti del reality di Rai 2

Grande attesa per il Collegio 7, che quest’anno vedrà anche la partecipazione di un concorrente di Tivoli: Damiano Severoni. Il ragazzo 16enne, è conosciuto nella città provinciale di Roma con il soprannome di “Sancho”. Alle sue spalle, un’infanzia particolare: all’età di quattro anni, il padre ha deciso di abbandonarlo, lasciando che il ragazzo crescesse con la sua nonna, la mamma e il fratello maggiore. All’interno di Tivoli, il ragazzo è molto conosciuto, da scherzarci sulla cosa pubblicamente: “Ho moltissime fan, ma la numero uno è mia nonna”.

Cresciuto al fianco della mamma, di cui nutre una grandissima considerazione, lo stesso sentimento non lo nutre verso la figura del padre. In merito, dice: “Dopo il vuoto che ha lasciato nella mia vita, rappresenta l’esempio di ciò che un uomo non dovrebbe mai essere”. A Tivoli, il ragazzo è conosciuto soprattutto dalle anziane della zona. Qui, il giovane si è più volte contraddistinto per dargli una mano quando serve e soprattutto scambiarci due chiacchiere quando gira per la città.

Al Collegio 7 arriva il “vulcanico” Damiano

All’interno del programma della Rai, arriverà un 16enne definito da tutti come “vulcanico”. Damiano Severoni ha deciso di partecipare al reality proprio per questo atteggiamento, in un’esperienza da cui spera d’imparare a essere meno permaloso e soprattutto irascibile. In particolare, il ragazzo vorrebbe imparare a seguire delle regole nella propria vita, cosa che purtroppo gli riesce difficile da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni.