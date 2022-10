Il Collegio 7 su Rai 2: il 16enne Gabriel Rennis di Ostia tra i concorrenti

Il Collegio 7. Si riparte, e questa volta con una marcia in più. Una stagione tutta nuova e con tantissime scoppiettanti novità in vista, tutte da non perdere per nulla al mondo. Il collegio più famoso targato Rai riapre anche quest’anno i propri cancelli – dopo un po’ di attesa, c’è da dire – e, per la prima volta in questa settima edizione, i protagonisti saranno catapultati in un’altra epoca, precisamente nel 1958. Come si troveranno i ragazzi in questa nuova epoca? Certamente gli stimoli non mancheranno e nemmeno le sorprese. Conosciamo meglio uno dei suoi protagonisti che viene proprio dal nostro territorio, in particolare da Ostia, si chiama Gabriel Rennis ed è pronto per questa nuova avventura.

Gabriel Rennis di Ostia a Il Collegio 7

La presentazione non fa una piega: ”Mi chiamo Gabriel, ho 16 anno e do er mejo de Ostia”. Certo, un’affermazione di tutto rispetto, sintomo di un ragazzo orgoglioso ma soprattutto sicuro di sé. Il padre, poi, aggiunge subito, per prendersi qualche merito: ”Diciamo che gli ho tramandato qualcosa” – sorride con complicità verso suo figlio.

Leggi anche: Quando inizia Il Collegio 7? La prima puntata ‘slitta’, ecco la data e chi sono gli allievi

Le sue passioni e il calcio

Gabriel è anche uno sportivo, tra le tante cose, e come lui stesso ha dichiarato nel video di presentazione su RaiPlay: ”Io faccio calcio a livello agonistico, ci tengo molto all’aspetto fisico e per questo lo curo molto”. Dunque una passione, quella per il pallone, che lo accompagna da sempre, e che ora è diventata una vera e propria routine per il giovane.

Il successo con le ragazze

Non nasconde, poi, anche un certo successo con le ragazze: ”Le ragazze che mi vengono dietro sono tante”, dichiara fiero e senza scomporsi davanti alle telecamere, sottolineando inoltre come sia attratto principalmente da quelle più grandi e mature di lui. Ma a Gabriel piace farsi desiderare, e quindi il successo è ancora maggiore.

Lo studio e il rapporto con i genitori

Per quanto riguarda i suoi studi, Gabriel frequenta il liceo Linguistico ad Ostia, sebbene come dichiarato da lui stesso, ”con lo studio, zero proprio!”. Ma la mamma non è molto soddisfatta di questo, e segue continuamente suo figlio per farlo studiare e metterlo in riga. La madre ha detto: ”Per me lo studio è importantissimo – come darle torto – perché è la base di ogni cosa, si deve impegnare e deve dare il masso. Cosa mi aspetto dal Collegio? Che si migliori e si dia una svegliata. Inoltre deve dimostrarmi che, anche senza di me, riesce a studiare in autonomia!”. Insomma, un bel personaggio e una bellissima famiglia, non ci rimane che vedere domani come andrà la sua prima esperienza nel format.