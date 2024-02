“Il Gladiatore” scrive ad Angelina Mango: la reazione è iconica | VIDEO

Angelina Mango è a Sanremo 2024 con La Noia. L’artista conquista pubblico e critica, ma non rinuncia alle sorprese.

Angelina Mango è in gara a Sanremo 2024 con il singolo “La noia”. Il successo del brano è inequivocabile. La canzone sta passando in radio a ripetizione e anche gli addetti ai lavori apprezzano il lavoro della figlia di Pino Mango: padre che omaggerà nella serata delle cover con “La rondine”.

Nostalgia a parte, la giovane artista dopo il successo con Amici è pronta a prendersi tutto. Questo vuol dire anche cominciare a conoscere i grandi del settore. In primis i colleghi artisti che sembrano essere tutti dalla sua parte, ma in secundis anche coloro che magari fanno un mestiere diverso.

Angelina Mango, gli auguri di Massimo Decimo Meridio

Lavorano con la voce, ma non cantano: si tratta dei doppiatori. Il più noto in Italia è senza dubbio Luca Ward. Famoso per la voce prestata a Russell Crowe ne “Il Gladiatore”. Proprio l’attore di recente è stato ospite alla kermesse canora, ma Ward ha fatto qualcosa di più. L’uomo ha mandato un messaggio in stile Massimo Decimo Meridio ad Angelina Mango.

“Scatena l’inferno” – si sente nel vocale – e la giovane artista impazzisce di gioia. Il video della reazione sta spopolando in Rete per una questione di condivisioni. Con Angelina Mango, altro che noia. C’è sempre un motivo per sorridere. I contenuti dalla città dei fiori piacciono ai fan che non vedono l’ora di assistere a un’altra performance alla Noioteca.

Leggi anche: Sanremo 2024, paura per un operaio: cade per sistemare il Palafiori, le condizioni dell’uomo

“Scatena l’inferno”

Tutti gli artisti in gara hanno un luogo del cuore: la giovane cantante ha messo su questo spazio dove si rifocilla e regala esibizioni inedite ai fan. Lo stesso fanno gli altri concorrenti in gara, ma Angelina Mango ha un supporter in più: Massimo Decimo Meridio. Un motivo ulteriore per cercare di tener fede al suo suggerimento: “Scatenare l’inferno”.