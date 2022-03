Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni settimanali: trama episodi dal 21 al 25 marzo 2022

Il Paradiso delle Signore. Tra i vari appuntamenti che ci attendono per questa imminente settimana, non può di certo mancare quello con Il Paradiso delle Signore, la serie tv italiana che ha appassionato milioni di italiani sin dalla trasmissione della prima puntata. Ecco tutte le anticipazioni e gli scoop per le prossime puntate. Continuate a leggere!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate accadrà di tutto e di più. Per cominciare, Stefania farà credere alle inconsapevoli Irene e Maria che il motivo della sua fuga sia da ricondurre ad un litigio con il padre. Anna, invece, confesserà a Beatrice, intimamente, i suoi dubbi sul futuro con Salvo. Di fatto, Anna e Salvo sono sempre più in difficoltà nel prendere una decisione sul loro futuro insieme, tuttavia lui ha in mente qualcosa di inaspettato che potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel frattempo continuano anche gli incontri fra Vittorio e Dante, e tutti ne risentiranno.

La scoperta di Flavia

Gemma proverà ad avvicinare Stefania e Gloria durante la puntata, anche se lei è fortemente decisa ad escludere la madre dalla propria vita. Gloria esorta, poi, Ezio a cercare di recuperare il rapporto con la figlia, ci riuscirà? Flavia fa una scoperta sconcertante: apprende da Fiorenza che suo marito in realtà non ha mai versato a Dante la quota dovuta per partecipare alla cordata di imprenditori, così decide di raggiungerlo a Napoli.

Il ricongiungimento con il padre

Più in là, nella puntata, grazie alla collaborazione di Gemma e Gloria, Ezio riuscirà a parlare con Stefania, senza interferenze o indugi di sorta. Marco sarà il primo a raccogliere la reazione della ragazza a seguito del toccante incontro con il padre. E, poi, infine, Flora confiderà i suoi tormenti amorosi a Ludovica, mentre Umberto cerca di non far trapelare nulla ad Adelaide. Per il resto, bisognerà solamente seguire la puntata e scoprire quali saranno le diverse conseguenze di queste nuove disposizioni tra i personaggi.