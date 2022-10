Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022: cosa vedremo nei prossimi episodi su Rai 1

Una nuova settimana sta per iniziare, dopo questo imminente week end di riposo, sebbene non per tutti. Ma niente paura, anche i lunedì più grigi e tediosi possono nascondere dei piaceri, come nel caso delle prossime puntata de “Il Paradiso delle Signore”, soap italiana di Rai 1 che ha conquistato sin da subito un grande successo, oltre che i favori del grande pubblico italiano. Scopriamo dunque, da subito, qualche anticipazione sulle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022. Pronti? Continuate a leggere l’articolo!

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022

Diciamolo sin da subito: ci eravamo lasciati con Ezio tartassato dai giornalisti e alle prese con l’annullamento del suo matrimonio con Gloria che, però, non viene sancito. Parallelamente, invece, Maria continua ad ottenere riguardi e successi, e questo farà adirare ancora di più il personaggio di Flora, gelosa ai massimi livelli, che farà di tutto per farla spedire in Costa Azzurra per un lavoro, così da togliersela dai piedi. Nel frattempo, poi, c’è anche di mezzo l’irreperibilità di Anna che non fa altro che incrementare sempre più le preoccupazioni e le apprensioni del buon Salvo.

La gelosia di Flora per Maria

Dunque, ci siamo. Il nuovo contabile Vito Lamantia viene presentato allo staff da Vittorio, mentre questi intanto sta osservando i bozzetti preparati da Flora. La sua reazione rispetto a tali bozzetti, però, non sarà molto entusiasta, mentre i lavori di Maria, al contrario, ottengono degli ottimi pareri. Il che non farà altro che incrementare la rabbia di Flora. Quando infatti, poi, Maria sarà invitata da Adelaide alla festa del circolo, Flora inizia a manifestare in modo più palese tutto il suo disappunto in merito. Ma più Flora si arrabbia, più Maria ottiene successi inaspettati: l’abito che ha preparato per la Baronessina Foppa è un altro successo strepitoso, ha conquistato tutti e così Flora decide di cogliere la palla al balzo, chiedendo alla Baronessa di farla assumere nella sua azienda di tessuti in Costa Azzurra. Il suo obiettivo? Tenerla lontana finalmente.

La verità incredibile rivelata a Salvatore su Anna

Intanto, come anticipato, Ezio fa fatica, molta più del previsto, per far annullare il suo matrimonio con Gloria. E i giornalisti, invece, non gli danno tregua, continuando a scavare con insistenza nella sua vita personale. Salvatore, anche lui non se la passerà benissimo, perché Anna, negli Stati Uniti, sembra irraggiungibile, non riuscendo a contattarla in alcun modo possibile. E l’apprensione sale. Poi, finalmente, Armando e Marcello ci pensano a fondo, e decidono di raccontare a Salvatore la verità su Anna. Una volta a casa, rivelerà un’incredibile verità a Salvatore, davvero inaspettata.