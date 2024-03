Il Paradiso Delle Signore, Matteo finalmente prende la decisione che stravolge la soap: nessuno se lo aspettava

Anticipazioni tv, cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? Vediamo cosa vedremo in tv nelle puntate da lunedì 25 marzo fino a venerdì 29. In ballo tante vicende “calde”: compresa la decisione di Matteo destinata a cambiare gli equilibri della serie.

Il Paradiso delle Signore è una delle soap di punta del palinsesto Rai in onda nella fascia day time. Ogni giorno l’appuntamento è dalle 16.00: anche questa settimana dunque, nel consueto spazio dedicato alle anticipazioni televisive, vediamo di capire cosa vedremo in tv. Ecco dunque cosa accadrà nelle cinque puntate trasmesse nella settimana di Pasqua.

Anticipazioni tv il Paradiso delle signore: puntate dal 25 al 29 marzo

Anche nella soap il Paradiso si prepara alla settimana di Pasqua. Alfredo decide di montare il suo cambio sulla bicicletta di Clara, o meglio vorrebbe perché lei si mostra scettica. Vito e Maria intanto sono tornati insieme: quest’ultima però non è del tutto convinta anche perché è ancora attratta da Matteo. E sarà quest’ultimo a compiere un gesto inaspettato dichiarandosi proprio a Maria!

Scorrendo le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore, prima di addentrarci nella descrizione delle singole puntate, ecco che Elvira inizia ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Tullio. Nel frattempo, saremo a giovedì, arrivano le bozze dei contratti da parte di Hofer e Marcello valuta di andare in terra tedesca per verificare di persona la situazione. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa accadrà puntata per puntata.

Lunedì 25 marzo

Prima puntata della settimana e subito tanti temi spinosi da affrontare. Come detto Vito e Maria sono tornati insieme: ma lei è ancora attratta da Matteo. Non solo. Viene a sapere anche che Defois vuole incontrarla a Parigi. Intanto il Paradiso si prepara alla settimana di Pasqua proprio come nella realtà. Alfredo vorrebbe montare il suo cambio sulla bicicletta di Clara ma lei è scettica perché non può essere usato in una competizione ufficiale.

Martedì 26

Amore e lavoro nella puntata di martedì 26, nel pieno rispetto della trama della fiction. Ma cosa vedremo in tv? Irene e Clara si mostrano entusiaste con Maria per la proposta parigina. Roberto, invece, propone a Rosa di scrivere un articolo per il prossimo numero del Paradiso Market. Lei si mostra favorevole e vorrebbe fare un’intervista ad Adelaide. Salvatore, intanto, tornando alla sfera sentimentale dei protagonisti, vede svanire sempre più le sue speranze di riconquistare Elvira, mentre lei inizia ad avere dei problemi con Tullio.

Mercoledì 27

Metà settimana. Nella puntata di mercoledì 27 marzo 2024 Elvira inizia ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Tullio. Rosa incontra Adelaide per intervistarla e, nonostante i tentativi della Contessa di sminuirla, la ragazza riesce a tenerle testa. Grane da risolvere invece per Vittorio che decide di non dire tutta la verità a Matilde riguardo al suo incontro con Marta: il loro matrimonio risulta infatti ancora formalmente valido e durante le fasi per arrivare al suo annullamento – che si rivelerà più complicato del previsto – la coppia farà un tuffo nel passato. Vittorio, a sorpresa, andrà a casa della ex moglie.

Giovedì 28

Penultimo appuntamento settimanale. Arrivano le bozze dei contratti da parte di Hofer e Marcello pensa di andare in Germania per controllare di persona la situazione, ma la notizia arriva anche alle orecchie di Umberto. Crespi e Alfredo sono di nuovo faccia a faccia e questa volta non si sfidano solo sul campo sentimentale.

Venerdì 29

Arriviamo così all’ultima puntata della settimana. Salvatore consegna alle Veneri le uova di cioccolato, omaggio di Vittorio per Pasqua e c’è una sorpresa pensata proprio per Elvira. Umberto sta col fiato sul collo di Matteo perché ha paura che il suo piano possa saltare. Crespi continua a ronzare intorno a Irene sotto gli occhi di Alfredo.