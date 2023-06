Paradiso delle signore, Gemma e Marco dicono addio? Ultime news

Gli appassionati de Il paradiso delle signore sono in attesa di conoscere quali sono le anticipazioni della soap in onda su Rai 1. Tante le domande per coloro che seguono assiduamente il programma e, tra le altre, ci saranno personaggi che andranno via? Sono previste new entry? Andiamo a scoprire quali sono le novità.

Ci andrà via e quali saranno le new entry della fiction

Gemma Zanatta e Marci Di Sant’Erasmo non saranno presenti nelle prossime puntate. Se a fine maggio il cast è tornato sul set per girare quelle che saranno le prossime puntate, quelle dell’ottava stagione, alcune riprese sono state postate sui social e se Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni, Francesca Del Fa e tanti altri erano presenti sul set, grandi assenti sono risultati Gaia Bavaro e Moisé Curia, ossia Gemma e Marco.

Gemma e Marco torneranno?

Sembra, quindi, certo che questi ultimi non ci saranno almeno nelle puntate iniziali della prossima stagione che dovrebbe prendere il via a settembre. Trattandosi di due personaggi di rilievo per la soap, qualora non dovessero tornare nel corso delle puntate, si tratterebbe di una delusione per i fan del programma. Ma sembrerebbe che Marco e Gemma potrebbero essere tornati negli Usa, dove aspettano la nascita del loro bambino e, magari, tornare, dopo il parto. Si tratta, però, solo di ipotesi che al momento non trovano conferme ufficiali.

I componenti del cast confermati

Le certezze che si hanno al momento è che nell’ottava stagione ci saranno: Umberto, Adelaide e Vittorio ritornerà anche Marcello, Salvo, le Veneri come Irene ed Elvira, Alfredo e Flora. Potrebbe, invece, abbandonare la soap Ezio, Massimo Poggio; mentre si prevede il possibile ritorno di Marta e Riccardo.

Il Paradiso delle signore tornerà in onda da settembre con nuove e inedite puntate, sempre dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 e sono annunciati tanti colpi di scena. Non resta che aspettare per vedere cosa e come cambierà la fiction di Rai 1.