Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni ottava stagione: trama e cast, ultime news su Irene e Alfredo

Un’intervista lunga, approfondita, avvincente e piena di curiosità che siamo pronti a raccontarvi. Ultimamente Francesca Del Fa, attrice toscana che da quattro anni è Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore, ha avuto una lunga conversazione a Granelli-La serie dove si è lasciata andare a qualche dichiarazione. Ecco cosa sappiamo.

Il Paradiso delle Signore 8: le rivelazioni di Francesca Del Fa

La prima cosa su cui si è concentrata, è il fatto che il suo personaggio è cambiato davvero tanto in questi anni, e anche lei ha dovuto affrontare diverse sfide per reggere tale cambiamento narrativo e caratteriale: ”Se pensiamo a come sono arrivata è, non dico proprio un altro personaggio, ma mi ricordo che all’inizio ero cattivissima”. Nelle ultime puntate, di fatto, Irene si molto ammorbidita nei confronti di tutti, e forse la causa è da rintracciare proprio nell’amore con il magazziniere Alfredo, di cui però è segretamente innamorata anche Clara. Su questo, l’attrice si è lasciata andare a qualche anticipazione: ”Nella nuova stagione vediamo che succederà, è una storia molto travagliata abbiamo visto per un bacio e per il fidanzamento quando tempo c’è voluto… comunque qualcosa succederà”.

Nuovi colpi di scena, amori e rivelazioni

Ma non è stata, poi, così tirata perché Francesca Del Fa, sempre durante l’intervista, ha continuato a rivelare particolari interessanti per il pubblico affezionato della serie: ha ammesso che il triangolo amoroso che vi abbiamo menzionato, ovvero quello tra Alfredo, Irene e Clara, sarà destinato a continuare con tantissimi colpi di scena e risvolti difficili da immaginare.

Arrivano nuovi personaggi per la prossima stagione

E, infine, forse la conferma della notizia più attesa per le prossime puntate che andranno in onda dopo l’estate, a partire dal mese di settembre: ci saranno nuovi ingressi nella soap di Rai1. Dopo qualche altra domanda di circostanza, si è poi giunti alla fine della sua intervista, dove ha voluto esprimere anche parole di apprezzamento per il fantastico rapporto che si è creato tra i colleghi sul set: ”Nonostante lavoriamo 12 ore al giorno dopo abbiamo sempre voglia di rivederci. Lavorando così tanto c’è molto feeling e poi, incrociando le dita per quelle che arriveranno, le persone che sono venute in questi anni erano tutte molto bene e secondo me le persone a casa che ci guardano lo notato questo rapporto”.