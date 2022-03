Ilaria Bruni: chi è, carriera, vita privata, La Pupa e il Secchione, Instagram

Stasera, 22 marzo 2022, partirà una nuova puntata di La Pupa e il Secchione. Il pubblico è in trepida attesa per lo show condotto da Barbara D’Urso e che, quest’anno, si avvale della partecipazione di Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia quali giudici. La seconda puntata andrà in onda oggi, 22 marzo 2022 su Italia 1. Cosa accadrà? Non resta che attendere poco per scoprirlo. Nell’attesa conosciamo una delle concorrenti, Ilaria Bruni!

Ilaria Bruni: chi è la nerd di La Pupa e il Secchione

Ilaria è nata il 6 giugno del 1993 ad Ascoli Piceno. Ha 28 anni, è del segno dei Gemelli e come lavoro fa la Programmatrice di Videogiochi. Conosce l’inglese e anche il latino, ama i manga (fumetti giapponesi) e studia il giapponese, si definisce molto nerd e spera che una pupa possa insegnarle come curare maggiormente il suo aspetto. Sembrerebbe che Ilaria sia anche una ragazza molto amante dell’intrattenimento: tra i suoi interessi anche i libri e i film.

Instagram e passioni

Non sembrerebbe che Ilaria sia, almeno per il momento, fidanzata. Sui suoi social non compaiono immagini che lascino pensare a una dolce metà. Quello che emerge, però, sono le sue passioni: tra esse, sulla sua pagina Instagram ila_aria_, compaiono anche delle foto in cosplay: il più quotato è senza dubbio Kakashi Hatake, un personaggio del celebre manga Naruto di Masashi Kishimoto.

(Foto di instagram)

