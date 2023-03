Ilaria, chi è la corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Come ogni giorno che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 a partire dalle 14.45 è solo uno. Ed è quello con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori, che sono lì con un obiettivo: innamorarsi. E si vuole innamorare anche Luca Daffrè, il nuovo tronista della trasmissione, già volto noto. Che ha deciso di conoscere meglio Ilaria, la nuova corteggiatrice: sarà la volta buona? Lui aveva già partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatore di Angela Nasti, che aveva poi scelto Alessio Campoli e lo abbiamo anche visto a Temptation Island, nel ruolo di ‘single’ e tentatore.

Cosa sappiamo sulla corteggiatrice Ilaria di U&D

Ilaria è una bellissima ragazza mora e con gli occhi azzurri. Sappiamo che è nata a Cesena, dove vive da sola da quando ha 19 anni. “Non sono abituata ad avere la pappa pronta” – ha spiegato la ragazza durante la prima esterna con il tronista.

L’esterna con Luca

Luca Daffrè è rimasto molto compito da Ilaria. “Mi sei piaciuta quando hai preso l’iniziativa, sei scesa a parlarmi” – ha detto. La ragazza ha spiegato di essere un po’ timida, di aver bisogno di tempo e di conoscere bene una persona prima di lasciarsi andare anche a baci e carezze. Sarà la volta buona? Di lei, inoltre, sappiamo che ha studiato per due anni economia, poi ha deciso di lasciare gli studi e dare una svolta alla sua vita.

Per il momento, il tronista è all’inizio del suo percorso e sta conoscendo meglio Ilaria e Alessandra: due ragazze acqua e sapone, molto semplici. Deciderà di frequentarle meglio? Per lui hanno chiamato 1500 ragazze: un numero record. Chissà…Non ci resta che seguire le prossime puntate del dating show, Uomini e Donne, per scoprire cosa succederà.

La conoscenza

Luca, dopo la prima esterna, ha spiegato di non aver pensato molto a Ilaria: ‘C’è tanta attrazione fisica, ma a casa non mi sono portato niente’. Riuscirà ad andare oltre l’aspetto esteriore?