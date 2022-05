Ilaria di Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro: età, lavoro Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio Alessandro Vicinanza, l’ex corteggiatore di Ida Platano che, dopo la delusione e il due di picche ricevuto da Melissa, sta conoscendo meglio una nuova dama del parterre femminile. Lei si chiama Ilaria: nascerà l’amore?

Alessandro Vicinanza e Ilaria a Uomini e Donne

Ilaria è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne e sta partecipando al programma per trovare, come gli altri protagonisti del Trono Over, l’amore, una persona giusta che possa starle accanto. Da qualche settimane sta frequentando Alessandro Vicinanza, il giovane imprenditore di Salerno spesso criticato per la sua vita, che sembra essere sfarzosa, lussuosa. Tra cene spettacolo, viaggi a Ibiza e ristoranti stellati.

Non abbiamo molte informazioni su Ilaria, ma sappiamo che vive in Sardegna. Si tratta di una donna mora, molto bella e dal carattere che sembra essere determinato: sarà quella giusta per Alessandro? “Se c’è interesse tutto si supera, deve esserci la voglia” – ha spiegato la dama, che non ha certo nascosto la complicità con il cavaliere.