Ilary Alaimo, chi è la finalista di The Voice Kids: età, di dov’è, genitori, canzoni ed esibizioni

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Inizia una nuova settimana, ma nulla cambia per i telespettatori e anche oggi il programma andrà in onda. Oltre a Mogol e Mario Lavezzi, che con le loro canzoni hanno fatto la storia della musica italiana, in studio ci saranno anche quattro protagoniste di The Voice Kids: la vincitrice Melissa Agliottone, ma anche Ginevra Dabalà, Ranya Moufidi e Ilary Alaimo, quest’ultima del team di Gigi D’Alessio.

Cosa sappiamo su Ilary Alaimo di The Voice Kids

Ilary Alaimo ha 14 anni, è siciliana e vive a Montedoro, in provincia di Caltanissetta. Sappiamo che sta studiando perché sogna di lavorare come parrucchiere ed estetista, ma ha da sempre una grande passione per la musica. Il papà, infatti, l’ha iscritta, quando era ancora molto piccola, in una scuola di musica per perfezionare il canto. Recentemente l’abbiamo vista sul piccolo schermo, su Rai 1: Ilary, infatti, ha partecipato a The Voice Kids, il programma di Antonella Clerici che si è concluso poche settimane fa. E lei è riuscita ad arrivare fino alla fine.

Le esibizioni a The Voice Kids

A The Voice Kids è stata accompagnata dal papà, dalla sua insegnante di canto e dall’inseparabile sorella. Che è arrivata lì con il compagno. E, seppur giovanissima, Ilary, appena 14 anni, ha incantato tutti, pubblico a casa e in studio, con la sua esibizione “Un nuovo bacio”, brano di Gigi D’Alessio. Ed è stato proprio lui, Gigi D’Alessio seduto sulla poltrona rossa, a volerla nella propria squadra. Fino alla finale.

Instagram

Ilary Alaimo ha un profilo Instagram e con l’account @ilary_alaimo vanta pochi followers e condivide poche foto. Alcune, quelle più recenti, sono in compagnia del suo coach e del suo ‘idolo’: Gigi D’Alessio.