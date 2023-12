Ilary Blasi-Bastian, aspettano un figlio? L’indiscrezione infiamma il gossip

Ilary Blasi passa il Capodanno in Svizzera, la compagnia è sempre quella di Bastian Muller: i fan pensano già alla dolce attesa. Gli indizi.

Aerei, treni e amori. Siamo alla fine per dar spazio a un nuovo inizio. È sicura Ilary Blasi che ha vissuto un 2023 da protagonista – prima la relazione con Bastian Muller dopo la separazione, poi la verità sul divorzio con Totti da milioni di visite su Netflix – e vuole fare lo stesso nel 2024. Intanto è confermata la sua presenza su Canale 5: tocca a lei portare avanti la tradizione dell’Isola dei Famosi. Sembrava non essere così, ma Piersilvio Berlusconi torna sui suoi passi.

Un dietrofront dovuto al fatto che la conduttrice – anche dopo l’addio all’ex attaccante – fa ancora breccia nel cuore dei fan. Anzi, molti hanno preso benissimo il suo documentario confessione: “Unica” davvero. Anche nel modo di fare. Questa è la sentenza della piazza che non vede l’ora di poterla ammirare di nuovo in tv. Il punto è anche un altro: a far presa sono persino le sue nuove vicende amorose. Nel corso del documentario su Totti, Bastian Muller non viene mai nominato.

Capodanno da sogno

In molti hanno pensato che la Blasi potesse essere ancora innamorata del suo ex marito, ma la verità è un’altra. I due non si perdonano il tradimento, adulterio che si rinfacciano a vicenda. Secondo la conduttrice ha cominciato Francesco Totti a tradire il loro amore. L’ex centravanti, naturalmente, pensa l’opposto. Anche per questo sono ancora in tribunale a dividersi le colpe di un matrimonio da favola finito male. Dal passato al presente.

Ilary Blasi e Bastian. Ormai sono legati sentimentalmente da più di un anno. Lei passa il suo secondo Capodanno con l’imprenditore tedesco. C’è anche la figlia più piccola Isabel. San Silvestro in Svizzera tra sci e romanticismo. Non serve altro per fare la differenza. O forse sì. Il segreto, secondo i fan, sarebbe nei dettagli: la donna sembra essere molto legata al compagno. Non è solo questione di intesa, ma anche di intimità che avrebbero raggiunto in poco tempo. La passione è bruciante, al punto che secondo gli affezionati Ilary Blasi sarebbe già incinta.

La “dolce attesa” del 2024

Un altro figlio, stavolta da Bastian. Perchè i ben informati ipotizzano una nuova gravidanza? Al centro di tutto ci sarebbe un anello di fidanzamento, che la conduttrice ha messo in bella mostra sui social. Gli estimatori devono aver pensato potesse esserci qualcosa sotto. Invece la presentatrice, per il momento, fa credere di essere soltanto innamorata. Per il resto, compresi eventuali nuovi arrivi in famiglia, ci sarà tempo. Eppure i follower non smettono di sperare e mettere la pulce nell’orecchio – anzi, nei commenti – è tutto un vociare sui vestiti lunghi che la Blasi indossa. Persino sulla neve. Un cappotto che copre tutta la parte anteriore.

Il motivo, stando alle ricostruzioni, sarebbe proprio la dolce attesa. Ipotesi che, qualche mese fa, aveva fatto anche la stampa: i settimanali non parlavano di altro. A mettere una pietra sopra alla possibilità di un bambino fu l’amico e conduttore Alfonso Signorini. Magari, a distanza di tempo, le cose sono cambiate. Il 2024 di Ilary sarà pieno di sorprese. È lecito, quindi, aspettarsi qualcosa in più. In che termini lo specificherà proprio il volto di Mediaset. È la regina dei reality, ma potrebbe tornare ad essere la sovrana delle attese. Ancora meglio se sono dolci.