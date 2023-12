Ilary Blasi con Berlino de “La Casa di Carta”: tutta colpa dello Spritz, il siparietto

Ilary Blasi incontra Berlino de La Casa di Carta: il siparietto è già un cult. I motivi del sodalizio fanno impazzire i fan.

Ilary Blasi, unica per qualcun altro. La fine del matrimonio con Francesco Totti ha portato anche a un documentario – prodotto da Netflix – che racconta la sua versione dei fatti. L’opera ha fatto la fortuna del colosso in Italia. L’ha vista praticamente chiunque al punto da far diventare la Blasi volto di punta di Netflix. Questo vuol dire anche mettersi in gioco nella promozione. Nel suo caso, al centro di tutto è finito un caffè (la fine della relazione con Totti è iniziata a causa di un caffè della discordia che lei avrebbe preso con un altro ragazzo), ma stavolta galeotto fu lo Spritz.

La nota conduttrice è ormai fidanzata da un anno con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Un amore che non può essere scalfito e la complicità di entrambi sembra essere a livelli altissimi. Un affiatamento che presuppone la resistenza di un sentimento destinato a durare. Non mancano, però, le insidie: Ilary Blasi è comunque desiderabile. Parola dei divi del cinema. Chiedere a Pedro Alonso, altrimenti noto come Berlino (personaggio di punta de La Casa de Papel) a cui Netflix ha deciso di affidare uno spin-off dedicato alla personalità del bandito più affascinante e desiderato di tutta la Spagna.

Ilary Blasi e lo Spritz con Berlino: il siparietto è già cult

Ladro solo per esigenze di copione, in realtà lui ruba soltanto il cuore delle fan. Alonso, infatti, è molto grato al suo pubblico. Specialmente a quello italiano. Nella serie Berlino ci sono molti riferimenti all’Italia, per questo nella promozione del prodotto c’è un video particolarmente coinvolgente con Ilary Blasi. I due bevono uno Spritz e chiacchierano amabilmente.

Lo scambio di battute scatena i fan: “Lo Spritz è alcolico? – chiede Berlino – se è alcolico è un pericolo”, dice scherzando. Il motivo è che potrebbe cedere al fascino della bella Ilary Blasi che, in questa occasione, non ha più a che fare con il caffè ma l’energia è ugualmente quella dei momenti migliori.