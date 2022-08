Ilary Blasi e lo stop di un anno dalla tv dopo la fine del matrimonio con Totti

Da settimane, ormai, non si fa altro che parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti, che avrebbe già una nuova fiamma (Noemi Bocchi) e la showgirl Ilary Blasi. Dopo 20 anni di amore, i due hanno deciso di percorrere strade diverse e ora sono tanti i programmi tv che sono sulle tracce dei diretti protagonisti per un’intervista esclusiva, che potrebbe fare invidia a tutti. Eppure, la conduttrice romana pare abbia in mente altri progetti: niente riflettori, ma un lungo silenzio.

Ilary Blasi tornerà in tv?

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Ilary Blasi, che pochi giorni fa ha lasciato la casa al mare di Sabaudia, abbia intenzione di prendersi una pausa dal lavoro. Uno stop che potrebbe essere di un anno, prima di ritornare in tv probabilmente al timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Sarà davvero così? O, come colpo di scena, rivedremo la Blasi magari nel salotto televisivo di qualche trasmissione per parlare della fine del suo matrimonio?

L’intervista esclusiva

D’altra parte, stando a quanto rivelato da Dagospia sarebbero diversi i programmi tv che si starebbero contendendo la prima intervista della conduttrice romana e che starebbero facendo a gara per ottenerla.

La caccia è partita, il corteggiamento pure. Staremo a vedere cosa succederà: se Ilary Blasi sceglierà la strada del silenzio o deciderà di raccontarsi. E di farlo una volta per tutte, mettendo a tacere i gossip.