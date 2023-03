Ilenia Pastorelli è fidanzata? Età e vita privata dell’attrice

L’attrice Ilenia Pastorelli sarà ospite di Loretta Goggi nel salotto di “Benedetta Primavera” dove si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. La sua partecipazione al Grande Fratello ha fatto discutere molto e la curiosità sulla sua vita intima è tanta: è fidanzata? Chi è il suo compagno? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita amorosa.

La vita privata di Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli è una nota attrice, è nata a Roma il 24 dicembre del 1985 sotto il segno del capricorno. Oggi ha 37 anni ed è una donna molto riservata, che non ama rilasciare informazioni molto private sulla sua vita intima lontana dalle luci dei riflettori. Per questi motivi ha sempre eluso le domande molto personali. Pare abbia avuto una relazione con un altro concorrente del Gf di nome Rudolf Mernone, ma dopo questo flirt non si è saputo più nulla dei suoi amori.

L’uomo ideale

L’attrice ha dichiarato più volte di avere dei gusti difficili e un po’ particolari. Scherzando, ha detto che non le piacciono gli uomini palestrati o invadenti, anzi tutto il contrario. “Mi attrae chi è chiuso, chi non è fanatico e un po’ nerd, chi non dà importanza a come si veste”, ha dichiarato. Insomma, sembra alla ricerca di una persona semplice e genuina. Nelle ultime dichiarazioni ha continuato: “Mi piace chi non è egoriferito, chi non va dall’estetista a togliersi le sopracciglia, che tra l’altro fa un dolore cane”.

Ilenia Pastorelli è fidanzata?

Rimane la domanda più gettonata sulla vita dell’attrice: Ilenia Pastorelli è fidanzata? In realtà non possiamo rispondere in modo certo, data la sua elusività durante le interviste. Tuttavia, da i vari profili social non emerge alcun indizio che potrebbe far intuire una sua relazione amorosa in corso. Stando agli ultimi gossip, sembrerebbe proprio che sia single e condivide la sua casa a Roma con l’unico amore della sua vita: la sua gatta.