Imen Siar, chi è, età, carriera, Tiziano Ferro, vita privata, lavoro Instagram

Tra di loro anche Imen Siar, conosciamola meglio!

Imen Siar: chi è, età

Imen Siar ha 22 anni ed è una cantante italo- marocchina. Nata e cresciuta in Marocco ha poi deciso di trasferirsi con la famiglia a Milano. Qualche anno fa ha inoltre deciso di trasferirsi a Londra dove ha lavorato come cameriera. Insomma, una vita intraprendente quella di Imen Siar che non ha mai dimenticato quale fosse per lei la cosa più importante e cioè la musica.

Carriera

Da sempre il suo sogno nel cassetto era quello di lavorare nell’ambito musicale. Motivo questo che ha spinto la giovane cantautrice a studiare musica. Per questo ha deciso di prendere parte alla 14esima edizione di Britain’s Got Talent, arrivando in semifinale.

Da qui un escalation di successi ha costellato la carriera di Imen: infatti a marzo 2022 ha debuttato con il singolo Lonely People. Un talento, il suo, fatto di sacrifici e che non è passato inosservato.

Imen Siar e il legame con Tiziano Ferro

Con i suoi filmati, girati durante le pause dal lavoro, Imen Siar ha conquistato persino Tiziano Ferro che ha annunciato sui social la collaborazione con la promettente ragazza.

Ma facciamo un passo indietro. A notarla è Billy Mann che le propone subito un contratto discografico e la presenta a Tiziano Ferro con il quale inizia una preziosa collaborazione. Il frutto del loro lavoro arriva il 18 marzo 2022 quando esce il singolo di debutto della giovane intitolato Lovely People.

Il brano è stato scritto a sei mani da Jeff Franzel, John Amas e Shelly Poolee, prodotto da Isa Machine e ne è stato pubblicato anche il video clip ufficiale. Diretto da Josh Gallo, la canzone fa riferimento alla storia di Imen.

Instagram

Imen è presente sui social, il suo profilo @imensiar vanta la bellezza di 12.1 mila follower!

Foto dal profilo IG Imen Siar