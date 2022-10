Imma Tataranni 2, quando va in onda l’ultima puntata? Trama degli episodi

Sta per giungere al termine la fiction di Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2. Arrivano le ultime puntate. Ecco quando andranno in onda e quante sono.

Imma Tataranni 2: quando va in onda la prossima puntata?

Il giorno della programmazione è stato cambiato. La fiction della Rai è sempre andata in onda il martedì, ma stavolta cambia giorno.

La seconda e la quarta puntata andranno in onda di giovedì, non più di martedì.

Quante puntate sono?

Le puntate in totale sono otto, ma i vertici della Rai hanno deciso di dividere in due parti la seconda stagione.

Le prime quattro sono già andate in onda, mentre le ultime 4 sono quelle che stanno trasmettendo in queste settimane. Manca solo l’ultima puntata.

Calendario delle puntate

Stasera in tv arriva la terza puntata delle avventure della Sostituta Procuratrice di Matera. Sempre interpretata da Vanessa Scalera. Di seguito il calendario completo della serie:

Prima puntata: 26 settembre 2022

Seconda puntata: 29 settembre 2022

Terza puntata: 4 ottobre 2022

Quarta e ultima puntata: 6 ottobre 2022

Trama del terzo episodio

Si intitola Angelo o Diavolo la terza puntata di Imma Tataranni 2. Ora la partita il neo pentito Saverio Romaniello comincia a farsi difficile. Perché la pedina di scambio che l’uomo ha dato a Imma per uscire dal carcere, e godere dei vantaggi della legge sulla protezione dei pentiti, è la testa di Mazzocca. Il boss viene arrestato, ma dice subito a Imma che chi l’ha venduto è un serpente a sonagli.

Imma incassa sa che Romaniello ha fatto arrestare Mazzocca solo per un tornaconto personale. Anche la vita privata di Imma è difficile. Dovrà trovare un equilibrio in casa ora che Pietro è tornato, mentre la mamma è stata affidata a una rsa. Ma è proprio in quella RSA che viene uccisa, in modo brutale, una vecchia amica della stessa Brunella, Sebastiana. Imma dovrà scoprire l’assassino.