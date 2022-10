Imma Tataranni 2, stasera l’ultima puntata: anticipazioni e trama episodi di giovedì 13 ottobre

L’attesa è quasi finita e questa sera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata di Imma Tataranni, la serie tv di successo giunta alla sua seconda stagione. Ci saranno altri colpi di scena? E questa volta il Sostituto Procuratore, sullo sfondo di Matera, su quale caso dovrà indagare? E su chi bisognerà fare chiarezza?

Stasera l’ultimo episodio di Imma Tataranni

Nell’ultima puntata di stasera, nell’episodio dal titolo ‘La donna che perde la testa’, Imma dovrà occuparsi di un omicidio. Ad essere trovata senza vita, infatti, la baronessa Giuseppina Antonini De Raho. Una scoperta macabra e inquietante: la testa era staccata dal corpo. Chi l’ha uccisa? E perché? Imma inizia a indagare e scopre che dietro la morte ci sono persone che stanno provando a costruire un termovalorizzatore.

Il rapporto di Imma e Pietro

Al centro dell’ultima puntata anche la vita sentimentale di Imma. Riuscirà a fare pace con il marito Pietro e a seppellire l’ascia di guerra?

A che ora e dove vedere le repliche

L’ultima puntata di Imma Tataranni andrà in onda questa sera, giovedì 13 ottobre, a partire dalle 21.20 circa, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus. La puntata, lo ricordiamo, è disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Rai Play, lì dove ci sono tutte le repliche.