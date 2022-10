Imma Tataranni 3 si farà? Data e anticipazioni della terza stagione

Da quando ha preso il via Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. E la serie tv di successo è giunta alla sua seconda stagione, che si è conclusa da poco e che è stata trasmessa su Rai 1. Tra casi da risolvere, omicidi, gialli, amori travagliati, ma ora la domanda del pubblico è solo uno: la terza stagione si farà? Sono già iniziate le riprese?

Imma Tataranni 3 si farà

Non c’è una certezza, nessuna comunicazione ufficiale da parte di attori e produzione, ma visto il successo riscosso è quasi sicuro che la terza stagione di Imma Tataranni si farà, probabilmente sempre dietro lo sfondo della meravigliosa Matera. Stando alle anticipazioni riportate dal sito TPI, infatti, le riprese dovrebbe cominciare nella primavera del 2023: sarà davvero così?

Quando esce

Le riprese, quindi, dovrebbero iniziare nel 2023, ma è ancora troppo presto per parlare di messa in onda. Sicuramente, però, i nuovi episodi, che vedrà ancora protagonisti Imma Tataranni, potrebbero essere trasmessi sul piccolo schermo nell’autunno del 2023 o nell’inverno del 2024. Quindi bisogna pazientare ancora un po’, ma l’attesa sicuramente ne varrà la pena!

Cosa vedremo nella terza stagione

Ancora presto per parlare di anticipazioni, ma quasi sicuramente si tornerà anche a parlare dell’amore travagliato tra Pietro e Imma, messo in discussione dalla presenza dell’agente Calogiuri. Si archivierà questo rapporto? Tutto dipenderà da come finirà la seconda stagione: da lì si inizierà a scrivere la terza parte.