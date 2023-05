Imma Tataranni, anticipazioni 2 maggio 2023: replica o nuova puntata su Rai 1?

Imma Tataranni torna in televisione martedì 2 maggio 2023. La seconda stagione si è conclusa da poco appassionando migliaia e migliaia di telespettatori in tutta Italia. La serie tv di successo è stata trasmessa su Rai 1. Casi da risolvere, omicidi, amori travagliati e molto altro. Nonostante la fine della stagione, la serie tornerà in tv domani sera. La domanda è: si tratta di una replica o è una nuova puntata?

Imma Tataranni 2, quando va in onda l’ultima puntata? Trama degli episodi

Imma Tataranni in tv il 2 maggio: nuovo episodio o replica?

Sulla possibilità di una terza stagione e, quindi, di un nuovo episodio non c’è una certezza, nessuna comunicazione ufficiale da parte di attori e produzione, ma visto il successo riscosso è quasi sicuro che la terza stagione di Imma Tataranni si farà, probabilmente sempre a Matera. E dunque, quello che andrà in onda domani sera 2 maggio non sarà altro che una replica.

Si tratta, precisamente, del quinto episodio della seconda stagione con il sostituto procuratore il 2 maggio alle 21.30. “Il peso dell’anima” è il titolo del nuovo episodio. In questa puntata Pietro De Ruggeri sarà nei guai. Mentre Imma è con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio di Imma e Calogiuri. Calogiuri ha le labbra vicine a quelle della moglie in una di queste foto. Pietro è arrabbiato e scioccato. Già la sera prima Imma gli aveva mentito, dicendogli che aveva da lavorare ma proprio lui l’aveva vista entrare col giovane maresciallo in una casa privata.