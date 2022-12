In vacanza su Marte, stasera su Canale 5: trama, cast e dove vedere il film in streaming

‘In vacanza su Marte’ è la commedia diretta da Neri Parenti ed interpretata da Christian De Sica e Massimo Boldi che andrà in onda in prima serata su Canale 5 oggi, 22 dicembre 2022. Un appuntamento con le risate e la simpatia di due noti attori, protagonisti di tanti cinepanettoni che stavolta ci porteranno su… Marte.

La trama

La storia è ambientata nel 2030, quando Fabio Sinceri deve sposarsi con la sua fidanzata Bea, ma siccome è ancora legalmente sposato con la sua ex moglie Elena, decide di andare a sposarsi su Marte, dove non esistono leggi da rispettare e Fabio può portare avanti il suo progetto matrimoniale.

Il film è il primo che De Sica e Boldi tornano a girare un film insieme sotto la direzione di Neri Parenti, dopo ben 12 anni. L’ultimo è stato nel 2005 e si trattava di ‘Natale a Miami’. Il film doveva uscire nelle sale cinematografiche a fine 2020, ma a causa del Covid e della pandemia il progetto non è andato in porto e così arriva direttamente sul piccolo schermo.

Quando e dove è possibile vedere il film

Difficile scegliere il set nel quale girare il film per ricreare il paesaggio di Marte. In un primo momento si era pensato al Marocco, nel deserto, anche in questo programma di lavoro ci s’è messo di mezzo il Covid che ha impedito le riprese. Per ovviare ai problemi la produzione ha utilizzato una tecnologia simile a quella usata nella serie The Mandalorian. Per tutti coloro che non vogliono perdersi il grande ritorno di Boldi e De Sica, l’appuntamento è stasera alle 21.20 su Canale 5 oppure in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.