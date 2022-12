Incastrati, la serie di Ficarra e Picone su Canale 5: anticipazioni di stasera e quante puntate sono

‘Incastrati’ è una serie televisiva che andrà in onda il 7 e l’8 dicembre in prima serata su Canale 5. Si tratta di sei episodi nei quali Ficarra e Picone, due amici, assistono a un omicidio e si ritrovano braccati dalla mafia. I due comici non sono solo gli interpreti, ma sono anche gli ideatori e i registi della serie alla sua prima stagione. I sei episodi verranno trasmessi oggi, 7 dicembre e domani 8 dicembre su Canale 5, tre per ogni serata, per un appuntamento che si annuncia sicuramente comico, ma con risvolti di polizieschi, ma non di meno anche grotteschi.

La trama

Salvatore e Valentino, due tecnici della tv, assisteranno a un omicidio e si ritroveranno a pulire la scena del crimine. Un intervento di ‘bonifica’ che compiranno seguendo tutte le informazioni che hanno acquisiti seguendo serie poliziesche. Un inizio della vicenda alla quale seguirà un turbinio di accadimenti e tra gli altri quello di essere pedinati dalla mafia. Nel tumulto degli eventi nei quali si trovano i due malcapitati tecnici tv entrano anche altri personaggi: Ester la moglie di Salvo e Agata una compagna di classe di Valentino.

Doppio appuntamento con la serie tv

L’appuntamento per chiunque abbia intenzione di concedersi una serata di divertimento è alle 21 e 20 su Canale 5, ma la serie è visibile anche su Mediaset Infinity, in live streaming e on demand. Il cast è composto oltre che dai due protagonisti anche da: Marianna di Martino (Agata), Anna Favella (Ester), Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi), Sergio Friscia (Sergione), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana).